Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - AP
Киев • УНН
Кипрские чиновники подтвердили, что беспилотник Shahed, повредивший ангар на авиабазе RAF Акротири, был запущен из Бейрута. Еще два беспилотника были перехвачены британскими истребителями.
Кипр заявляет, что беспилотник "Shahed", поразивший британскую авиабазу на южном побережье островного государства, был запущен не из Ирана, а из ливанской столицы Бейрута, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В четверг кипрский чиновник подтвердил, что "беспилотник, повредивший ангар на авиабазе RAF Акротири вскоре после полуночи в понедельник, взлетел из ливанской столицы".
Еще два беспилотника, обнаруженные в полдень в понедельник, были перехвачены британскими боевыми самолетами, взлетевшими с авиабазы RAF Акротири.
С этих первых ударов было несколько ложных тревог, связанных с обнаружением беспилотников.
На Ближнем Востоке сообщают о новых атаках - 6 раненых в Абу-Даби, Катар под ракетным ударом, инцидент вблизи авиабазы на Кипре05.03.26, 13:24 • 2156 просмотров