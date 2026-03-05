Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - AP

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 836 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 1032 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 3420 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 5372 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 10514 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 13608 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 36081 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 69094 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 76735 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 80646 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 16576 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 84877 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 10411 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 7134 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 16808 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 226 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 46696 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 2964 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 25404 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 41545 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 45277 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 52204 просмотра
Financial Times

Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - AP

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Кипрские чиновники подтвердили, что беспилотник Shahed, повредивший ангар на авиабазе RAF Акротири, был запущен из Бейрута. Еще два беспилотника были перехвачены британскими истребителями.

Кипр заявляет, что беспилотник "Shahed", поразивший британскую авиабазу на южном побережье островного государства, был запущен не из Ирана, а из ливанской столицы Бейрута, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В четверг кипрский чиновник подтвердил, что "беспилотник, повредивший ангар на авиабазе RAF Акротири вскоре после полуночи в понедельник, взлетел из ливанской столицы".

Еще два беспилотника, обнаруженные в полдень в понедельник, были перехвачены британскими боевыми самолетами, взлетевшими с авиабазы RAF Акротири.

С этих первых ударов было несколько ложных тревог, связанных с обнаружением беспилотников.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Воздушная тревога
Королевские военно-воздушные силы
Ассошиэйтед Пресс
Ливан
Шахед-136
Иран
Кипр