Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Конкурс на главу Гостаможслужбы выходит на финишную прямую, среди фаворитов – Владислав Суворов. Его карьерный путь и состояние семьи вызывают вопросы относительно возможного реванша старых таможенных элит.

Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС

Открытый конкурс на должность главы Государственной таможенной службы Украины выходит на финишную прямую, кандидатам осталось пройти собеседования с конкурсной комиссией. Среди фаворитов называют нынешнего заместителя главы ГТС Владислава Суворова. Однако его карьерный путь, связи с бывшими чиновниками диктаторского режима президента-беглеца Виктора Януковича и имущественные декларации семьи могут свидетельствовать о попытках реванша старых таможенных элит, стремящихся восстановить свое влияние на один из ключевых государственных органов, пишет УНН.

В марте завершается открытый конкурс на должность главы Государственной таможенной службы, кандидатам осталось пройти последний этап отбора – собеседование с конкурсной комиссией. Наши коллеги из Bihus.Info делали детальный разбор кандидатов на должности. Однако почему-то один из главных претендентов на должность главы таможенной службы остался без внимания журналистов. 

Речь идет о Владиславе Суворове, который сейчас занимает должность заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. Именно его считают одним из главных претендентов на должность главы ГТС.

Его персона очевидно заслуживает отдельного внимания, ведь интересны как его карьерный путь и связи с властью времен президента-беглеца Виктора Януковича, так и семейное состояние. 

Минсдох Клименко и связи с режимом Януковича 

Владислав Суворов с 2013 по 2014 год работал начальником отдела Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов, более известного как Минсдох, под руководством министра-беглеца Александра Клименко, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.

В то время Владимир Суворов – отец Владислава Суворова сначала работал на Измаильской таможне, а после ее ликвидации возглавил таможенный пост "Измаил", где пробыл вплоть до начала 2015 года. Отец, по данным СМИ, попал на руководящие должности благодаря Степану Дериволкову, заместителю министра-беглеца Клименко, который курировал таможню во времена Януковича. По данным СМИ, Дериволков, как и Клименко, и большинство представителей режима президента-беглеца выехали в россию. 

Как сообщают журналисты, именно Суворов-старший был кошельком Дериволкова до увольнения из таможенных органов. Главной задачей Владимира Суворова на таможне было сопровождение нелегальных схем олигарха-беглеца Сергея Курченко с нефтепродуктами. 

"Схема проста: в порты Измаил и Рени приходили морские суда с дизельным топливом и бензином. Груз заявлялся в режиме транзит, по документам перегружался на речные танкеры, которые впоследствии без груза уходили за границу. Нефтепродукты оставались на территории Украины без какого-либо налогообложения", - говорилось в сообщениях в профильных телеграм-каналах.

В 2015 году по упомянутому факту было открыто уголовное производство, трое сотрудников таможенного поста были арестованы, а  Владимир Суворов уволился с таможни и, как утверждается, выехал в аннексированный Крым. Скорее всего в Керчь, поскольку после увольнения в его столе в служебном кабинете, по данным СМИ, обнаружили карту Керчи. Журналисты предполагают, что Владимиру Суворову обещали трудоустройство на российской таможне.  

В итоге к ответственности были привлечены исключительно рядовые сотрудники таможни, а руководству удалось избежать ответственности.  

Стоит отметить, что вышеупомянутый Степан Дериволков также имеет тесные связи с бывшим руководителем таможенной службы времен Януковича и экс-вице-спикером Верховной Рады Игорем Калетником. По данным СМИ, после аннексии россией Крыма Калетник вместе с Дериволковым и еще рядом украинских таможенников принимали участие в совещаниях на полуострове в российской федеральной таможенной службе. 

Очевидно, именно Дериволков помог Владиславу Суворову в 2013 году устроиться в Минсдох и позже, после падения режима Януковича, удержаться в таможенных органах Украины. Суворов-старший уже вернулся из аннексированного Крыма. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории и по данным декларации, работает  начальником коммунального учреждения "Центр общественной безопасности города Измаил". 

Не исключено, что благодаря продвижению на должность главы таможенной службы Суворова-младшего представители диктаторского режима Януковича хотят полностью вернуть себе утраченное влияние. 

Состояние на 5 млн грн у матери-пенсионерки 

После Минсдоха Владислав Суворов работал в Днепропетровской, Одесской и Черниговской таможнях, а также возглавлял таможенное направление в государственной компании "Укрспецэкспорт". 3 июня 2020 года его назначили на должность заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. 

Интересно, что семья Суворовых обросла элитным имуществом. Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park на столичном Подоле. Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн. Это имущество оформлено на мать чиновника Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Суворова-старшего, из доходов имеет только пенсию.  

Кроме того, в том же ЖК у матери Владислава Суворова есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое. 

Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса. При этом в декларации ее мужа указано, что у Ольги Суворовой есть еще дом в Измаиле, а у Владимира Суворова там же служебная квартира, которая находится в собственности Придунайской таможни. 

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в этом же ЖК владеет брат жены Владислава Суворова. Украинские чиновники, чтобы скрыть незаконно полученные средства, часто используют схему, по которой дорогое имущество записывают на родственников.

Кроме того, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит заметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в долларах.

Владислава Суворова в СМИ связывают не только с Клименко и Калетником, но и со скандальным генералом СБУ, беглецом Андреем Наумовым.

Последний прославился тем, что в начале июня 2022 года был задержан при попытке пересечения границы между Сербией и северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, примерно $125 тысяч наличными и драгоценностями. Возможно, именно эти связи Наумова с Суворовым и объясняют, как именно экс-генералу СБУ удалось пройти таможенный контроль с таким количеством наличных и драгоценностей?

После более детального анализа деклараций и изучения биографии заместителя главы ГТС Владислава Суворова возникает логичный вопрос, сможет ли такой человек эффективно реформировать таможню, как того требует МВФ, да и в целом, может ли он оставаться на руководящих должностях в этом органе?

Лилия Подоляк

