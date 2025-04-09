Северная Македония

Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.