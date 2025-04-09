Северная Македония

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28804 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В городе Кочани произошел трагический пожар в ночном клубе Pulse, где погибло по меньшей мере 50 человек. Причиной пожара, вероятно, стало использование пиротехники во время выступления группы.

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Шесть посольств в Киеве пострадали от удара рф: МИД сообщил о последствиях

В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.

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Женская сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над Северной Македонией

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