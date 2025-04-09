Северная Македония

В Северной Македонии арестованы 13 человек, включая экс-министра, из-за пожара в ночном клубе, где погибли 59 человек. Причиной трагедии могла стать пиротехника, а в клубе были нарушения правил безопасности.
Задержаны 20 человек, среди которых правительственные чиновники и менеджер клуба. Их признали виновными в пожаре, унесшем жизни 59 человек. Премьер пообещал судить виновных.
Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в ночном клубе Кочаны. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 50 человек.
В городе Кочани произошел трагический пожар в ночном клубе Pulse, где погибло по меньшей мере 50 человек. Причиной пожара, вероятно, стало использование пиротехники во время выступления группы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Украинские баскетболистки победили Северную Македонию со счетом 98:49 в квалификации Евробаскета-2025. Благодаря этой победе сборная Украины поднялась на третье место в группе G.
После поражения от Северной Македонии 0:2 в Лиге наций УЕФА, Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении. Украинский специалист возглавлял команду с января 2023 года.
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Премьер-министр Хорватии заявил, что вторжение рф в Украину подтолкнуло больше стран в ЕС. По его словам, Путин непреднамеренно стал крупнейшим «промоутером» расширения Евросоюза.
Президент и премьер Северной Македонии заявили, что ЕС ставит препятствия на пути вступления страны. Они критикуют задержки и требования со стороны Брюсселя, сравнивая процесс с «ожиданием Годо».
Заместитель министра энергетики заявила, что пока не планируется повышение тарифа на электроэнергию до 7 грн. Действующий тариф 4,32 грн/кВт*ч покрывает себестоимость производства и остается одним из самых низких в Европе.
По поручению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель Министра Евгений Перебийнис и 33 руководителя дипломатических миссий посетили место удара России по детской больнице "Охматдет", чтобы увидеть последствия атаки.
Украина и Норвегия согласовали возможность продлить "транспортный безвиз" для двусторонних и транзитных перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года.
Во время форума в Дубровнике Кулеба обсудил с министром иностранных дел Северной Македонии подготовку двустороннего соглашения по безопасности.
Южная Европа готовится к сильной африканской жаре, температура которой может превысить рекордную отметку в 48,8 градуса по Цельсию.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику УВБ СБУ в подделке документов для сербского суда, проинформировали в ГБР в пятницу.
Несмотря на усилия, направленные на прекращение поставок российского ископаемого топлива, импорт газа в Европу из России в мае превысил объемы поставок из Соединенных Штатов.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Неспровоцированная война, начатая Россией против Украины, затрагивает всех.
Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.
Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.
Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира и подтвердил участие Северной Македонии, Греции и Норвегии в саммите во время отдельных телефонных разговоров с их лидерами.
Посол Греции покинула инаугурацию нового президента Северной Македонии в знак протеста после того, как во время присяги она назвала страну просто "Македония", нарушив соглашение между двумя странами.
Гордана Силяновская-Давкова, 68-летняя профессор права и кандидат от оппозиционной консервативной партии, победила на президентских выборах в Северной Македонии, став первой женщиной, которая заняла эту должность в истории страны.
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.