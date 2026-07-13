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"Коалиция желающих" собирается в Париже - на повестке дня противоракетная оборона и военные учения

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

В понедельник в Париже пройдет саммит "коалиции желающих" под председательством Франции и Британии. Будут обсуждать ПВО, гарантии безопасности для Украины и совместные военные учения.

"Коалиция желающих" собирается в Париже - на повестке дня противоракетная оборона и военные учения

В Париже в понедельник состоится саммит "коалиции желающих", в ходе которого обсудят противоракетную оборону, гарантии безопасности для Украины и возможность проведения совместных военных учений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Переговоры возглавят Франция и Великобритания. Правительство Германии подтвердило участие в консультациях канцлера Фридриха Мерца.

Детали

Среди основных тем встречи - дальнейшая военная поддержка Украины, усиление ее противовоздушной и противоракетной обороны, а также реализация гарантий безопасности на случай нового нападения россии.

Как отмечает Reuters, на брифинге для журналистов представитель офиса французского президента заявил, что основное внимание будет уделено сотрудничеству в области противоракетной обороны, начиная от поставок большего количества американских перехватчиков Patriot и продвижения развертывания франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP-T и заканчивая рассмотрением того, как европейская и украинская оборонная промышленность могут разработать альтернативы. 

Одним из рассматриваемых вариантов было сотрудничество различных европейских стран над системой, которая бы дополняла SAMP-T и/или Patriot и предоставляла Украине значительную роль в производстве.

Лидеры также обсудят, как ограничить источники доходов москвы, в частности "теневой флот" – танкеры с непрозрачной структурой собственности, используемые для уклонения от надзора при транспортировке российской нефти.

Он также сказал, что коалиция может объявить о совместных военных учениях, на фоне того, как стремится воплотить концепцию будущих многонациональных сил в Украине (MNFU) в более практическую реальность.

"Следует помнить, что MNFU включает наземные, воздушные, морские и учебные составляющие. Все эти составляющие должны постоянно, в разной степени, проверяться всеми участниками, чтобы гарантировать их надежность", - сказал чиновник.

Консультации состоятся после саммита НАТО, в ходе которого союзники пообещали выделить миллиарды на военную помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с как минимум 25 лидерами примет участие во встрече, которая является частью более широких усилий, включающих выработку общей позиции по россии и гарантии безопасности в поддержку любого возможного мирного соглашения.

После консультаций военнослужащие стран-участниц коалиции примут участие в военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии.

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Дополнение

В возглавляемую Великобританией и Францией "коалицию желающих" входят более 35 государств. В начале года ее участники договорились предоставить Украине юридически обязывающие гарантии того, что страна не останется без поддержки в случае повторной российской агрессии.

Коалиция также разработала рамочный план создания многонациональных сил сдерживания. Предполагается, что они смогут поддерживать украинскую армию в мирное время, в частности проводить подготовку военнослужащих, помогать с защитой воздушного пространства и морских акваторий.

Напомним

13 июля в Париже пройдет встреча лидеров стран "коалиции желающих". К встрече присоединятся Молдова и Северная Македония. 

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.

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Александра Василенко

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