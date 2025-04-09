Бидзина Иванишвили

Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
Михаил Кавелашвили заявил о возможной перезагрузке отношений с США после победы Трампа. США ранее прекратили стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции против "Грузинской мечты".
В пяти городах Грузии сегодня состоятся акции в поддержку узников совести. Участники всех маршей соберутся возле парламента, такие акции будут проводиться каждую пятницу.
Республиканец Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию Трампа в 2025 году. Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента до назначения новых парламентских выборов в Грузии.
Президент Украины обратился к Европейскому совету относительно ситуации в Грузии. Зеленский заявил, что подконтрольные россии власти Грузии отказываются от сотрудничества с ЕС и работают в пользу путина.
Литва и Эстония ввели санкции против 17 грузинских политиков и чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Причиной стало подавление протестов и нарушение прав человека в Грузии.
Протестующие принесли и сожгли гроб с изображением пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили у здания парламента Грузии. Это произошло на фоне протестов против результатов парламентских выборов.
СНБО ввел 10-летние санкции против 19 представителей грузинской власти, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Санкции наложены на политиков, которые поддерживают политику путина.
Депутаты Европарламента призвали ЕК ввести санкции против руководства "Грузинской мечты" из-за авторитарного захвата власти. Страны Балтии уже согласились ввести национальные санкции против подавления протестов в Грузии.
В столице Грузии демонстранты сожгли чучело председателя партии "Грузинская мечта" и забросали здание парламента фейерверками. Через выбитые окна фейерверки попали внутрь, что привело к пожару.
Экс-министр иностранных дел Украины проводит параллели между действиями грузинских властей и режимом Януковича. Бывший глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предостерегает грузин от потери свободы и поглощения Россией.
Европарламент принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы в Грузии 26 октября из-за многочисленных нарушений. ЕС требует повторных выборов и санкций против грузинских чиновников, включая премьер-министра.
Михаил Кавелашвили выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта". Впервые президента Грузии будет избирать не население, а избирательная коллегия 14 декабря.
В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Протестующие с флагами ЕС и Грузии требуют проведения новых выборов.
Бидзина Иванишвили заявил о намерении запретить деятельность оппозиции в случае победы на парламентских выборах. Он обвинил оппозицию в "военных преступлениях" и пообещал привлечь их к ответственности.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает к активному участию в выборах 26 октября. Она обещает отозвать антиевропейские законы и провести переговоры о вступлении в ЕС в случае победы проевропейских сил.
Каха Каладзе заявил, что не доверяет европейским банкам после "ограбления" Иванишвили. Согласно декларации, мэр Тбилиси вывел средства из иностранных банков еще в прошлом году.
Саломе Зурабишвили призывает Бидзину Иванишвили объяснить позицию по отклонению от про западного курса. Президент обвиняет власти в выполнении заказа Иванишвили и изоляции страны.
Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.
Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.