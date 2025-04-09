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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пяти городах Грузии сегодня состоятся акции в поддержку узников совести. Участники всех маршей соберутся возле парламента, такие акции будут проводиться каждую пятницу.

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Литва расширила санкционный список: еще 17 грузинских политиков под запретом

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В столице Грузии демонстранты сожгли чучело председателя партии "Грузинская мечта" и забросали здание парламента фейерверками. Через выбитые окна фейерверки попали внутрь, что привело к пожару.

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Кулеба сравнил современную Грузию с Украиной 2013 года: что имел в виду экс-министр

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Бидзина Иванишвили заявил о намерении запретить деятельность оппозиции в случае победы на парламентских выборах. Он обвинил оппозицию в "военных преступлениях" и пообещал привлечь их к ответственности.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает к активному участию в выборах 26 октября. Она обещает отозвать антиевропейские законы и провести переговоры о вступлении в ЕС в случае победы проевропейских сил.

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После того, как европейские банки "ограбили" Иванишвили: мэр Тбилиси заявил, что закрыл свои зарубежные счета

Каха Каладзе заявил, что не доверяет европейским банкам после "ограбления" Иванишвили. Согласно декларации, мэр Тбилиси вывел средства из иностранных банков еще в прошлом году.

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Президент Грузии вызывает Иванишвили на открытые дебаты: почему

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Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече представителю Госдепа

Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.

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Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"

Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.

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Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.

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Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.

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Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.

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Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.

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