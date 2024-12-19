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Зеленский призвал ЕС давить на Иванишвили из-за отказа Грузии от евроинтеграции

Зеленский призвал ЕС давить на Иванишвили из-за отказа Грузии от евроинтеграции

Киев  •  УНН

 • 281 просмотра

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Президент Украины обратился к Европейскому совету относительно ситуации в Грузии. Зеленский заявил, что подконтрольные россии власти Грузии отказываются от сотрудничества с ЕС и работают в пользу путина.

Действующее правительство Грузии отказывается от сотрудничества с ЕС, поэтому необходимо давить на Иванишвили и его подчиненных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.

"К сожалению, подконтрольная россии мафия в Грузии работает над тем, чтобы затянуть страну под влияние путина и отвернуть ее от европейского пути. Действующее правительство в Тбилиси отказывается от сотрудничества с ЕС. Я призываю вас давить, особенно на Иванишвили и его приятелей, чтобы не позволить им получить выгоду от украденного европейского будущего Грузии и потерянных десятилетий прогресса. Мы не можем позволить себе потери ни одной страны в нашей Европе, ведь падение одной приблизит нас всех к расколу и конфликту", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины представил Европейскому совету план из семи пунктов для достижения мира. План включает вступление в НАТО, членство в ЕС, усиление санкций и использование замороженных активов рф.

Алина Волянская

Алина Волянская

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