Европарламентарии призвали Еврокомиссию ввести санкции против лидеров " Грузинской мечты”

Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию безотлагательно ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты", поскольку в Грузии разворачивается процесс авторитарного захвата государства.

Об этом говорится в письме на имя Верховного представителя ЕС по иностранным делам и вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас, которое опубликовал европарламентарий Михал Щерба в соцсети Х, передает УНН.

детали

Мы, депутаты Европарламента, которые подписались ниже, хотим призвать Вас инициировать персональные санкции в отношении грузинских властей в связи с событиями, разворачивающимися, когда действующая правящая партия Грузии захватила власть в государстве после фальсифицированных выборов и подавляет протесты гражданского общества - говорится в заявлении.

Депутаты указывают, что Европейский парламент принял резолюцию от 28 ноября 2024 года Об усилении демократического кризиса в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах. Документ призывает ЕС ввести всеобъемлющий пакет персональных санкций в ответ на массовые нарушения во время выборов, которые имели место до и во время парламентских выборов в октябре 2024 года.

В частности, Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за откат от демократии, нарушение избирательных законов и стандартов, административные злоупотребления и неправомерное использование государственных институтов, таких как премьер-министр Ираклий Кобахиддзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, представитель парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, и распространить эти санкции на судей, которые выносят политически мотивированные приговоры, - отмечается в заявлении.

Кроме того, депутаты призывают ввести адресные персональные санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и заморозить все его активы в ЕС за его роль в деградации политического процесса в Грузии и за действия против конституционно заявленных интересов страны, включая усилия по восстановлению сферы влияния России над страной.

Дополнение

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в соцсети Х сообщил, что три страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии.

В наших странах не приветствуются противники демократии и нарушители прав человека - написал Ландсбергис.

Напомним

В столице Грузии Тбилиси четвертую ночь подряд произошли столкновения между протестующими и полицией. Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.