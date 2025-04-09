9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.
Сейсмоцентр зафиксировал землетрясение в Грузии магнитудой 3. 6. Эпицентр находился в 4 км от Тбилиси, в Тетрицкаройском муниципалитете, на глубине 24 км.
Французскому фотожурналисту Жерому Шобо, освещавшему протесты в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию. RSF осудила это решение, считая это наказанием за освещение проевропейских демонстраций.
Грузинские фотографы осудили победу фотографа ТАСС на World Press Photo за серию о протестах в Тбилиси. Они считают это оскорблением, учитывая поддержку ТАСС агрессии рф.
Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.
Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.
В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.
Западная Грузия страдает от сильных снегопадов, в Батуми высота снега превысила 50 см, в горной Аджарии - около метра. Отменено обучение в школах, нарушено транспортное сообщение и коммунальные услуги.
Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
В центре Тбилиси полиция задержала протестующих, включая политика Левана Гогичаишвили, из-за блокирования проспекта Руставели.
Парламент Грузии принял жесткие ограничения на протесты и критику власти. Новые законы предусматривают тюремное заключение за посты в соцсетях, оскорбление чиновников и организацию митингов.
Во время протеста 2 февраля в Тбилиси полицейские массово подвергали женщин сексуальным домогательствам и пренебрежительным комментариям. Правоохранители были в масках без опознавательных знаков, ни один виновный не установлен.
В Тбилиси полиция задержала более 20 участников антиправительственной акции, включая бывшего мэра и оппозиционных лидеров. Протестующие пытались заблокировать въезд в город, что привело к столкновениям с правоохранителями.
В Тбилиси правоохранители провели обыски в квартирах активистов протестного движения, включая основателей группы Daitove. У одного из активистов изъяли технику, деньги и протестную символику.
Главное управление разведки заявило об отсутствии «Грузинского национального легиона» в своей структуре. ГУР отвергло обвинения Роберта Фицо в организации протестов в Словакии.
В пяти городах Грузии сегодня состоятся акции в поддержку узников совести. Участники всех маршей соберутся возле парламента, такие акции будут проводиться каждую пятницу.
Мониторинговый комитет ПАСЕ проводит оценку выполнения Грузией международных обязательств на фоне политического кризиса. Делегация встретилась с властью, оппозицией и посетила заключенных активистов.
Полиция Грузии задержала около 20 человек во время протестов за прошедшие сутки. Девять человек задержаны в Тбилиси, возле ресторана, где судьи проводили корпоратив, еще восемь - в Батуми.
В Тбилиси продолжаются 40-дневные проевропейские протесты с требованиями освобождения задержанных и новых парламентских выборов. На Сочельник митингующие провели акцию со свечами, а 15 января планируется общенациональная забастовка.
МВД Грузии начало процедуру выдворения 91 иностранца, среди которых 25 участников протестов против замораживания переговоров по вступлению в ЕС. 10 человек уже покинули территорию страны.
Десятки тысяч проевропейских демонстрантов отпраздновали Новый год возле парламента Грузии, продолжая протесты против правительства. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим, отказавшись передать власть преемнику.
В столице Грузии запланирована серия протестных акций в новогоднюю ночь с требованием новых выборов. Участники будут собирать гуманитарную помощь для нуждающихся и проведут несколько маршей на проспекте Руставели.
Михеил Кавелашвили принял присягу как новый президент Грузии и подписал ряд противоречивых законов. Предыдущий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность его избрания и подписанных законов.
В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.
В центре Тбилиси полиция вступила в столкновения с участниками антиправительственного митинга против легитимности президента Кавелашвили. Во время столкновений пострадал один демонстрант, количество задержанных неизвестно.
Саломе Зурабишвили объявила о добровольном выходе из президентского дворца Орбелиани в Тбилиси. Она назвала предстоящую инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили «пародией» и заявила о неизменной преданности стране.
Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.
В Тбилиси и трех других городах Грузии прошли женские протестные марши "За Грузию". Во время марша в Тбилиси неизвестный напал на участницу, а президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
Саломе Зурабишвили объявила о создании совета для подготовки новых парламентских выборов. Президент предупредила "Грузинскую мечту", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.
Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.