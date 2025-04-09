Протестный Новый год на проспекте Руставели в Тбилиси: призывают приходить со вкусной едой и уже устанавливают огромный стол

В столице Грузии запланирована серия протестных акций в новогоднюю ночь с требованием новых выборов. Участники будут собирать гуманитарную помощь для нуждающихся и проведут несколько маршей на проспекте Руставели.