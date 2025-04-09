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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28876 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 апреля – День национального единства Грузии, годовщина трагических событий 1989 года. Также отмечают день Черчилля и антиквариата.

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В Грузии произошло землетрясение

Сейсмоцентр зафиксировал землетрясение в Грузии магнитудой 3. 6. Эпицентр находился в 4 км от Тбилиси, в Тетрицкаройском муниципалитете, на глубине 24 км.

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Снимал акции протеста в Тбилиси: французского журналиста не пустили в Грузию

Французскому фотожурналисту Жерому Шобо, освещавшему протесты в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию. RSF осудила это решение, считая это наказанием за освещение проевропейских демонстраций.

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Грузинские фотографы обвинили World Press Photo в узаконивании российской пропаганды

Грузинские фотографы осудили победу фотографа ТАСС на World Press Photo за серию о протестах в Тбилиси. Они считают это оскорблением, учитывая поддержку ТАСС агрессии рф.

Новости Мира • 29 марта, 17:06 • 41667 просмотра

У парламента Грузии полиция задержала троих протестующих из-за стульев

Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.

Новости Мира • 21 марта, 19:57 • 14414 просмотра

Саакашвили получил 9 лет тюрьмы по делу о растрате бюджета

Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.

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100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы

В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

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Снежная стихия в Грузии: в курортном Батуми остановились автобусы, закрыты школы и аэропорт

Западная Грузия страдает от сильных снегопадов, в Батуми высота снега превысила 50 см, в горной Аджарии - около метра. Отменено обучение в школах, нарушено транспортное сообщение и коммунальные услуги.

Новости Мира • 24 февраля, 14:30 • 27604 просмотра

Европарламент принял резолюцию по Грузии и признал Зурабишвили легитимной

Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.

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Протест в Тбилиси: полиция задержала демонстрантов возле парламента

В центре Тбилиси полиция задержала протестующих, включая политика Левана Гогичаишвили, из-за блокирования проспекта Руставели.

Новости Мира • 10 февраля, 22:00 • 25407 просмотра

До 60 суток за критику чиновников в соцсетях: в Грузии ждут новых репрессий против протестующих

Парламент Грузии принял жесткие ограничения на протесты и критику власти. Новые законы предусматривают тюремное заключение за посты в соцсетях, оскорбление чиновников и организацию митингов.

Новости Мира • 8 февраля, 15:55 • 30674 просмотра

Женщины-протестующие в Тбилиси рассказали о домогательствах со стороны полиции

Во время протеста 2 февраля в Тбилиси полицейские массово подвергали женщин сексуальным домогательствам и пренебрежительным комментариям. Правоохранители были в масках без опознавательных знаков, ни один виновный не установлен.

Новости Мира • 8 февраля, 14:26 • 32027 просмотра

Полиция задержала более 20 участников оппозиционной акции в Тбилиси

В Тбилиси полиция задержала более 20 участников антиправительственной акции, включая бывшего мэра и оппозиционных лидеров. Протестующие пытались заблокировать въезд в город, что привело к столкновениям с правоохранителями.

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В Грузии полиция продолжает обыски у общественных активистов

В Тбилиси правоохранители провели обыски в квартирах активистов протестного движения, включая основателей группы Daitove. У одного из активистов изъяли технику, деньги и протестную символику.

Новости Мира • 1 февраля, 19:13 • 31307 просмотра

Премьер Словакии обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам: в ГУР ответили

Главное управление разведки заявило об отсутствии «Грузинского национального легиона» в своей структуре. ГУР отвергло обвинения Роберта Фицо в организации протестов в Словакии.

политика • 1 февраля, 08:59 • 36691 просмотра

В Грузии анонсировали марши солидарности с задержанными во время протестов

В пяти городах Грузии сегодня состоятся акции в поддержку узников совести. Участники всех маршей соберутся возле парламента, такие акции будут проводиться каждую пятницу.

Новости Мира • 24 января, 13:52 • 23044 просмотра

ПАСЕ направила в Грузию миссию для оценки прав человека на фоне политического кризиса: что известно

Мониторинговый комитет ПАСЕ проводит оценку выполнения Грузией международных обязательств на фоне политического кризиса. Делегация встретилась с властью, оппозицией и посетила заключенных активистов.

Новости Мира • 16 января, 15:46 • 30398 просмотра

В Тбилиси задержали до 10 протестующих возле ресторана, где судьи пытались провести корпоратив

Полиция Грузии задержала около 20 человек во время протестов за прошедшие сутки. Девять человек задержаны в Тбилиси, возле ресторана, где судьи проводили корпоратив, еще восемь - в Батуми.

Новости Мира • 13 января, 08:51 • 23253 просмотра

Грузины снова вышли на проспект Руставели: что происходит в Тбилиси

В Тбилиси продолжаются 40-дневные проевропейские протесты с требованиями освобождения задержанных и новых парламентских выборов. На Сочельник митингующие провели акцию со свечами, а 15 января планируется общенациональная забастовка.

Новости Мира • 6 января, 22:32 • 24480 просмотра

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС

МВД Грузии начало процедуру выдворения 91 иностранца, среди которых 25 участников протестов против замораживания переговоров по вступлению в ЕС. 10 человек уже покинули территорию страны.

Новости Мира • 4 января, 11:15 • 27927 просмотра

В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом

Десятки тысяч проевропейских демонстрантов отпраздновали Новый год возле парламента Грузии, продолжая протесты против правительства. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим, отказавшись передать власть преемнику.

Новости Мира • 1 января, 07:22 • 25912 просмотра

Протестный Новый год на проспекте Руставели в Тбилиси: призывают приходить со вкусной едой и уже устанавливают огромный стол

В столице Грузии запланирована серия протестных акций в новогоднюю ночь с требованием новых выборов. Участники будут собирать гуманитарную помощь для нуждающихся и проведут несколько маршей на проспекте Руставели.

Новости Мира • 31 декабря, 19:52 • 24624 просмотра

Новый президент Грузии подписал спорные законы в день инаугурации

Михеил Кавелашвили принял присягу как новый президент Грузии и подписал ряд противоречивых законов. Предыдущий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция не признают легитимность его избрания и подписанных законов.

Новости Мира • 30 декабря, 12:40 • 22170 просмотра

В Грузии оппозиция вышла на протест против инаугурации президента, есть задержанные

В Тбилиси состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили на пост президента Грузии, которую сопровождали протесты.

Новости Мира • 29 декабря, 17:23 • 26728 просмотра

Полиция задержала активистов возле парламента Грузии

В центре Тбилиси полиция вступила в столкновения с участниками антиправительственного митинга против легитимности президента Кавелашвили. Во время столкновений пострадал один демонстрант, количество задержанных неизвестно.

Новости Мира • 29 декабря, 11:52 • 24879 просмотра

Президент Грузии Зурабишвили покидает дворец перед инаугурацией преемника

Саломе Зурабишвили объявила о добровольном выходе из президентского дворца Орбелиани в Тбилиси. Она назвала предстоящую инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили «пародией» и заявила о неизменной преданности стране.

Новости Мира • 29 декабря, 08:19 • 23698 просмотра

Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.

политика • 28 декабря, 20:45 • 37185 просмотра

В Тбилиси женщины вышли на протестный марш. На одну из участниц напал сторонник "Грузинской мечты"

В Тбилиси и трех других городах Грузии прошли женские протестные марши "За Грузию". Во время марша в Тбилиси неизвестный напал на участницу, а президент Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Новости Мира • 25 декабря, 18:35 • 23545 просмотра

Кризис в Грузии углубляется: Зурабишвили объявил о создании совета по подготовке новых выборов

Саломе Зурабишвили объявила о создании совета для подготовки новых парламентских выборов. Президент предупредила "Грузинскую мечту", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.

Новости Мира • 24 декабря, 19:11 • 24014 просмотра

"Грузины имеют право двигаться в объединенную Европу": Дуда заверил Зурабишвили в поддержке

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Новости Мира • 24 декабря, 02:45 • 20194 просмотра