Протестный Новый год на проспекте Руставели в Тбилиси: призывают приходить со вкусной едой и уже устанавливают огромный стол
Киев • УНН
В столице Грузии запланирована серия протестных акций в новогоднюю ночь с требованием новых выборов. Участники будут собирать гуманитарную помощь для нуждающихся и проведут несколько маршей на проспекте Руставели.
В столице Грузии Новый год на проспекте Руставели сегодня будут встречать участники протестов с требованием новых выборов и возвращения страны на европейский путь, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Большой сбор перед парламентом — за час до наступления Нового года. Приходить призывают с вкусной едой, а также с благотворительными посылками. Сбор гуманитарной помощи для неимущих будет масштабным, только за эту ночь участники протестов уже собрали около 7 тысяч лари.
Сегодняшняя акция протеста проходит в формате новогоднего застолья.
У Тбилиси уже есть опыт протестных празднований. Пасху этой весной участники протестов тоже отмечали на проспекте Руставели — тогда была в разгаре кампания против закона об иноагентах.
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В Тбилиси к вечеру сегодня заявлены акция за акцией:
- 21:00 – "Волшебный марш Нового года". От первого корпуса ТГУ
- 22:30 – "Новый год за Свободу! Свободу пленникам режима!". Пикет возле Глданской тюрьмы.
- 23:00 – "Ночь протестов" от Профсоюза музыкантов Грузии. Сбор у памятника Руставели.
- 23:00 – Упрямо к Европе. Шествие к парламенту.
- С 23:00 – "Новогодняя ночь протеста". Парламент.
- 23:30 — Стань секретным Санта. У парламента сбор игрушек и гуманитарной помощи для детей из неимущих семей и одиноких стариков.
- 23:30 – "За нашу победу!" Новогодняя ночь вместе с виноделами! Руставели, 17.
- 01:00 – "Группа Freeride для Грузии!", Руставели 23.
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