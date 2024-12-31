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Протестный Новый год на проспекте Руставели в Тбилиси: призывают приходить со вкусной едой и уже устанавливают огромный стол

Протестный Новый год на проспекте Руставели в Тбилиси: призывают приходить со вкусной едой и уже устанавливают огромный стол

Киев  •  УНН

 • 1749 просмотра

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В столице Грузии запланирована серия протестных акций в новогоднюю ночь с требованием новых выборов. Участники будут собирать гуманитарную помощь для нуждающихся и проведут несколько маршей на проспекте Руставели.

В столице Грузии Новый год на проспекте Руставели сегодня будут встречать участники протестов с требованием новых выборов и возвращения страны на европейский путь, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Большой сбор перед парламентом — за час до наступления Нового года. Приходить призывают с вкусной едой, а также с благотворительными посылками. Сбор гуманитарной помощи для неимущих будет масштабным, только за эту ночь участники протестов уже собрали около 7 тысяч лари.

Сегодняшняя акция протеста проходит в формате новогоднего застолья.

У Тбилиси уже есть опыт протестных празднований. Пасху этой весной участники протестов тоже отмечали на проспекте Руставели — тогда была в разгаре кампания против закона об иноагентах.

Германия приостанавливает финансирование Грузии на сотни миллионов евро30 дек. 2024, 20:00 • 23156 просмотров

В Тбилиси к вечеру сегодня заявлены акция за акцией:

- 21:00 – "Волшебный марш Нового года". От первого корпуса ТГУ

- 22:30 – "Новый год за Свободу! Свободу пленникам режима!". Пикет возле Глданской тюрьмы.

- 23:00 – "Ночь протестов" от Профсоюза музыкантов Грузии. Сбор у памятника Руставели.

- 23:00 – Упрямо к Европе. Шествие к парламенту.

- С 23:00 – "Новогодняя ночь протеста". Парламент.

- 23:30 — Стань секретным Санта. У парламента сбор игрушек и гуманитарной помощи для детей из неимущих семей и одиноких стариков.

- 23:30 – "За нашу победу!" Новогодняя ночь вместе с виноделами! Руставели, 17.

- 01:00 – "Группа Freeride для Грузии!", Руставели 23.

Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года28 нояб. 2024, 14:30 • 16387 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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