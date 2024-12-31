Протестний Новий рік на проспекті Руставелі в Тбілісі: закликають приходити зі смачною їжею і вже встановлюють величезний стіл
Київ • УНН
У столиці Грузії заплановано серію протестних акцій у новорічну ніч із вимогою нових виборів. Учасники збиратимуть гуманітарну допомогу для нужденних і проведуть кілька маршів на проспекті Руставелі.
У столиці Грузії Новий рік на проспекті Руставелі сьогодні зустрічатимуть учасники протестів із вимогою нових виборів і повернення країни на європейський шлях, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
Великий збір перед парламентом - за годину до настання Нового року. Приходити закликають зі смачною їжею, а також із благодійними посилками. Збір гуманітарної допомоги для незаможних буде масштабним, тільки за цю ніч учасники протестів уже зібрали близько 7 тисяч ларі.
Сьогоднішня акція протесту відбувається у форматі новорічного застілля.
У Тбілісі вже є досвід протестних святкувань. Великдень цієї весни учасники протестів теж відзначали на проспекті Руставелі - тоді була в розпалі кампанія проти закону про іноагентів.
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У Тбілісі до вечора сьогодні заявлені акція за акцією:
- 21:00 - "Чарівний марш Нового року". Від першого корпусу ТДУ
- 22:30 - "Новий рік за Свободу! Свободу бранцям режиму!". Пікет біля Глданської в'язниці.
- 23:00 - "Ніч протестів" від Профспілки музикантів Грузії. Збір біля пам'ятника Руставелі.
- 23:00 - Уперто до Європи. Хода до парламенту.
- З 23:00 - "Новорічна ніч протесту". Парламент.
- 23:30 - Стань секретним Санта. Біля парламенту збір іграшок та гуманітарної допомоги для дітей із незаможних сімей та самотніх людей похилого віку.
- 23:30 - "За нашу перемогу!" Новорічна ніч разом із виноробами! Руставелі, 17.
- 01:00 - "Група Freeride для Грузії!", Руставелі 23.
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