Президент США Дональд Трамп знову публічно продемонстрував своє дружнє ставлення до російського диктатора володимира путіна. Цього разу американський лідер розмістив у соцмережі Truth Social фотографію їхньої зустрічі з великим написом "Мій друг". Раніше Трамп уже неодноразово називав очільника кремля своїм другом, попри продовження російської війни проти України. Про це свідчить допис у Truth Social, пише УНН.

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На опублікованому зображенні Трамп потискає руку путіну та нахиляється до нього під час особистої розмови. Над фотографією розміщений великий напис англійською мовою "My Friend", що означає "Мій друг".

19 листопада під час зустрічі з російським диктатором у Китаї американський президент також публічно назвав його своїм другом.

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Згодом журналісти запитали Трампа, чи вважає він путіна другом не лише особисто для себе, а й для Сполучених Штатів.

Я не можу говорити від імені Америки. Щодо мене, то в мене з путіним дуже добрі стосунки – відповів президент США.

Водночас останні переговори американського та російського лідерів не принесли прориву в питанні завершення війни проти України.

Попри це, Трамп продовжує публічно підкреслювати особисту прихильність до путіна, тепер уже й окремою публікацією в соціальній мережі.

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