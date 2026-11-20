"Для України він ворог та вбивця" - Зеленський відреагував на слова Трампа про дружбу з путіним
Київ • УНН
Зеленський заявив, що для України та більшості світу путін залишається ворогом і вбивцею. Він звинуватив росію в ударах по цивільних.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора володимира путіна своїм другом, зазначивши, що для України і решти світу він залишається ворогом та вбивцею. Про це Зеленський сказав в коментарі CNN, передає УНН.
Вирішувати Трампу, як називати путіна. І, звісно, для нас він - ворог. І, звісно, для нас він - убивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він - убивця. Тому що він вбиває. До речі, він убиває щодня й щоночі, це вже відбувається і вдень. І я говорю зараз не про війну на полі бою, адже це - так, це війна, але це війна між військовими, професіоналами або людьми, яких мобілізували й навчили, але він також убиває цивільних
Він заявив, що путін цього року програв дві наступальні операції, і тому росія вирішила вбивати цивільних, атакуючи критичну інфраструктуру, мости, вокзали тощо.
Ось чому, коли говорити і згадувати про путіна як про, не знаю, когось іншого - наче в компанії, наче він друг або щось подібне. Звісно, він не відчуває, що він убивця. Він не відчуває достатнього тиску
Нагадаємо
Зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені викликала бурхливу і неоднозначну реакцію на Заході. Європейські політики розкритикували спроби представити саміт як історичну подію, а американські сенатори застерегли Трампа від дружби з геополітичними суперниками США.
"Нічого не можу вдіяти": Трамп відповів Туску на критику "дружби" з путіним20.11.26, 14:00 • 29376 переглядiв