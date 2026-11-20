Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора володимира путіна своїм другом, зазначивши, що для України і решти світу він залишається ворогом та вбивцею. Про це Зеленський сказав в коментарі CNN, передає УНН.

Вирішувати Трампу, як називати путіна. І, звісно, для нас він - ворог. І, звісно, для нас він - убивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він - убивця. Тому що він вбиває. До речі, він убиває щодня й щоночі, це вже відбувається і вдень. І я говорю зараз не про війну на полі бою, адже це - так, це війна, але це війна між військовими, професіоналами або людьми, яких мобілізували й навчили, але він також убиває цивільних - сказав Зеленський.

Він заявив, що путін цього року програв дві наступальні операції, і тому росія вирішила вбивати цивільних, атакуючи критичну інфраструктуру, мости, вокзали тощо.

Ось чому, коли говорити і згадувати про путіна як про, не знаю, когось іншого - наче в компанії, наче він друг або щось подібне. Звісно, він не відчуває, що він убивця. Він не відчуває достатнього тиску - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені викликала бурхливу і неоднозначну реакцію на Заході. Європейські політики розкритикували спроби представити саміт як історичну подію, а американські сенатори застерегли Трампа від дружби з геополітичними суперниками США.

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