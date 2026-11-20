Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского диктатора владимира путина своим другом, отметив, что для Украины и остального мира он остается врагом и убийцей. Об этом Зеленский сказал в комментарии CNN, передает УНН.

Трампу решать, как называть путина. И, конечно, для нас он — враг. И, конечно, для нас он — убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он — убийца. Потому что он убивает. Кстати, он убивает каждый день и каждую ночь, это уже происходит и днем. И я сейчас говорю не о войне на поле боя, ведь это — да, это война, но это война между военными, профессионалами или людьми, которых мобилизовали и обучили, но он также убивает гражданских — сказал Зеленский.

Он заявил, что путин в этом году проиграл две наступательные операции, и поэтому россия решила убивать гражданских, атакуя критическую инфраструктуру, мосты, вокзалы и тому подобное.

Вот почему, когда говорить и упоминать путина как, не знаю, кого-то другого — будто в компании, будто он друг или что-то подобное. Конечно, он не чувствует, что он убийца. Он не ощущает достаточного давления — добавил Зеленский.

Напомним

Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала бурную и неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США.

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