Президент США Дональд Трамп ответил премьер-министру Польши Дональду Туску на замечание о "друге", которым является российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Во время телефонного разговора с корреспонденткой Fox News в Белом доме Аишей Хасни, находившейся на борту самолета "Air Force One", Трамп отверг эту критику.

Я ничего не могу с этим поделать. Я знаю его уже давно. Да. Хорошо. Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я его поддерживал - заявил Трамп.

Вероятно, он перепутал Дональда Туска с президентом Польши Каролем Навроцким. Кроме того, Трамп, комментируя недавнюю атаку рф по Украине, заявил, что путин "случайно запустил в Польшу несколько дронов и пару небольших ракет".

Контекст

В четверг, 19 ноября, Туск опубликовал в социальной сети X короткую публикацию на английском языке, в которой прокомментировал слова американского президента. Поводом для такой реакции стала встреча Трампа и путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Во время приветствия американский президент пожал руку российскому диктатору и назвал его своим другом.

Боже, упаси нас от таких друзей - написал польский премьер.

Напомним

Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала бурную и неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США.