"Ничего не могу поделать": Трамп ответил Туску на критику "дружбы" с путиным
Киев • УНН
Лидер США отверг критику Туска после того, как назвал российского диктатора "другом". Вероятно, президент США перепутал Туска с Каролем Навроцким.
Президент США Дональд Трамп ответил премьер-министру Польши Дональду Туску на замечание о "друге", которым является российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Во время телефонного разговора с корреспонденткой Fox News в Белом доме Аишей Хасни, находившейся на борту самолета "Air Force One", Трамп отверг эту критику.
Я ничего не могу с этим поделать. Я знаю его уже давно. Да. Хорошо. Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я его поддерживал
Вероятно, он перепутал Дональда Туска с президентом Польши Каролем Навроцким. Кроме того, Трамп, комментируя недавнюю атаку рф по Украине, заявил, что путин "случайно запустил в Польшу несколько дронов и пару небольших ракет".
Контекст
В четверг, 19 ноября, Туск опубликовал в социальной сети X короткую публикацию на английском языке, в которой прокомментировал слова американского президента. Поводом для такой реакции стала встреча Трампа и путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Во время приветствия американский президент пожал руку российскому диктатору и назвал его своим другом.
Боже, упаси нас от таких друзей
Напомним
Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала бурную и неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США.