Самолет президента США

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.