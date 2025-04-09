Самолет президента США

В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит
аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Дональд Трамп заявил, что не будет заключать соглашение с Китаем, пока не будет решен вопрос торгового дефицита. По его словам,
дефицит торговли с Китаем превышает 1 триллион долларов.
Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа
близка к соглашению с инвесторами.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины
в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Дональд Трамп заявил о разговоре с путиным для обсуждения завершения войны в Украине, вопроса территорий и ЗАЭС. Разговор
запланирован на утро вторника.
Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут
касаться вопросов территории и электростанций.
Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый
дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.