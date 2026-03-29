Возле самолета Трампа заметили дрон, в аэропорту срочно ввели ограничения
Киев • УНН
В Вест-Палм-Бич заметили беспилотник вблизи борта Air Force One. В аэропорту остановили полеты и привлекли вертолеты для проведения поисковой операции.
В США возле президентского самолета Дональда Трампа Air Force One заметили беспилотник. Инцидент произошел в Вест-Палм-Бич в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил журналист Fox News Ника Сортора, пишет УНН.
Детали
После появления дрона в районе самолета в небо подняли вертолеты для поисковой операции.
На время проверки в аэропорту ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Поиски дрона продолжались в районе, где находился президентский борт.
Пока официальных подробностей относительно происхождения беспилотника или возможных угроз пока не обнародовано.
СРОЧНО: Вертолеты отправлены для расследования вторжения беспилотника вблизи Air Force One в Вест-Палм-Бич. В аэропорту был объявлен запрет на наземные работы, пока вертолеты обыскивали территорию
