Біля літака Трампа помітили дрон, в аеропорту терміново ввели обмеження

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Вест-Палм-Біч помітили безпілотник поблизу борту Air Force One. В аеропорту зупинили польоти та залучили гелікоптери для проведення пошукової операції.

У США біля президентського літака Дональда Трампа Air Force One помітили безпілотник. Інцидент стався у Вест-Палм-Біч у неділю, 29 березня. Про це повідомив журналіст Fox News Ніка Сортора, пише УНН.

Деталі

Після появи дрона в районі літака в небо підняли вертольоти для пошукової операції.

На час перевірки в аеропорту ввели тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків. Пошуки дрона тривали в районі, де перебував президентський борт.

Наразі офіційних подробиць щодо походження безпілотника або можливих загроз поки не оприлюднено.

ТЕРМІНОВО: Вертольоти відправлено для розслідування вторгнення безпілотника поблизу Air Force One у Вест-Палм-Біч В аеропорту було оголошено заборону на наземні роботи, поки гелікоптери обшукували територію

- написав журналіст у соцмережі Х.

Степан Гафтко

