Літак Президента США

Дональд Трамп змушений був боротися з великою парасолькою на злітно-посадковій смузі, намагаючись піднятися на борт Air Force One. Після кількох невдалих спроб Трамп кинув парасольку.
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить
аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Дональд Трамп заявив, що не укладатиме угоду з Китаєм, поки не буде вирішено питання торгового дефіциту. За його словами, дефіцит
торгівлі з Китаєм перевищує 1 трильйон доларів.
Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа
близька до угоди з інвесторами.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у
15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Дональд Трамп заявив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова
запланована на ранок вівторка.
Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори
стосуватимуться питання території та електростанцій.
Дональд Трамп витратив понад 18 мільйонів доларів платників податків на гру в гольф у Флориді з моменту повернення в Білий дім. Кожна поїздка до Мар-а-Лаго коштує бюджету США 3,3 млн доларів.