Літак Президента США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17890 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127748 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 122982 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124397 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123363 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126898 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189500 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76695 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163950 перегляди

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Трамп боровся з парасолькою на трапі літака Air Force One

Дональд Трамп змушений був боротися з великою парасолькою на злітно-посадковій смузі, намагаючись піднятися на борт Air Force One. Після кількох невдалих спроб Трамп кинув парасольку.

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В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

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Трамп: США не готові укладати угоди з Китаєм до вирішення питання торгового дефіциту

Дональд Трамп заявив, що не укладатиме угоду з Китаєм, поки не буде вирішено питання торгового дефіциту. За його словами, дефіцит торгівлі з Китаєм перевищує 1 трильйон доларів.

Економіка • 7 квітня, 05:22 • 5103 перегляди

Трамп пропонує пом'якшення мита Китаю в обмін на схвалення продажу TikTok

Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.

Новини Світу • 4 квітня, 05:48 • 5178 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743286 перегляди

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Дональд Трамп заявив про розмову з путіним для обговорення завершення війни в Україні, питання територій та ЗАЕС. Розмова запланована на ранок вівторка.

Війна • 17 березня, 19:56 • 85424 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.

Війна • 17 березня, 05:23 • 160756 перегляди

Захоплення Трампа гольфом коштувало США $18 млн з початку його президентства - HuffPost

Дональд Трамп витратив понад 18 мільйонів доларів платників податків на гру в гольф у Флориді з моменту повернення в Білий дім. Кожна поїздка до Мар-а-Лаго коштує бюджету США 3,3 млн доларів.

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