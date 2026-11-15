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Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
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The New York Times
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Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ізраїльська розвідка передала США дані про можливий замах Ірану на Трампа. Американські чиновники сумніваються у достовірності загрози.

Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа

Ізраїльська розвідка передала адміністрації США інформацію, що  Іран планує замах на американського президента Дональда Трампа, але чиновники у США припускають, що ці дані можуть бути спробою Ізраїлю вплинути на рішення Вашингтона щодо Ірану. Про це повідомляє видання Israel Hayom, передає УНН.

Деталі

Газета "Wall Street Journal" повідомила у четвер, що Ізраїль поділився новими розвідданими зі США, які, за його словами, вказують на новий план Ірану щодо вбивства президента США Дональда Трампа. Раніше "New York Times" повідомляла, що Трамп летів на борту свого старого літака з міркувань безпеки. Кілька американських чиновників заявили про стурбованість тим, що Ізраїль поділився розвідувальними даними, намагаючись вплинути на прийняття рішень США напередодні можливого повернення до тотальної війни з Іраном. Вони зазначили, що один розвідувальний елемент часто дає лише фрагментарну картину потенційної загрози. Іран знає, що завдання шкоди Трампу може спровокувати сильнішу військову відповідь, заявили чиновники

- пише видання.

За інформацією видання, через брак оборонних можливостей на борту нового розкішного літака президента Трампа, він змусив його цього тижня полетіти додому з Туреччини на старішому Air Force One, після того як офіційні особи США отримали ізраїльську розвідувальну інформацію про можливу змову з метою вбивства. Деякі з цих чиновників заявили, що загроза не вважається цілком правдоподібною.

Газета зазначила, що хоча Трамп і віддав перевагу дипломатії, Ізраїль хотів би бачити відновлення бомбардувань, щоб продовжувати послаблювати та принижувати Іран, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. За словами військових джерел, ізраїльські військові продовжують планувати додаткові цілі в Ірані з моменту закінчення кампанії, навіть попри те, що Трамп дотримувався дипломатичного курсу

- пише видання.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі підтвердив, що ізраїльська розвідка надала адміністрації США інформацію про іранську змову з метою замаху на президента Дональда Трампа.

Цього тижня ізраїльська розвідка попередила нас, президента та посадовців адміністрації, про дуже конкретну змову, спрямовану на вбивство президента Трампа

- сказав Хакабі.

Нагадаємо

Трамп заявив, що відновлення війни з Іраном малоймовірне за умови прогресу в переговорах. США готові завдати ударів по 38 мостах.

Алла Кіосак

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