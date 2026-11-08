Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що "дуже малоймовірно", що йому доведеться наказувати військовим США повернутися до війни з Іраном, доки буде прогрес у переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Усе залежить від того, чи підпишуть вони дуже серйозну угоду. Скоріш за все, в цьому (відновлення війни– ред.) не буде потреби. Ця держава зазнає краху. Щойно стало відомо — ви, мабуть, бачили — що цього року інфляція там сягнула 301%. Я б пішов на такий крок, якби виникла потреба, але ми вже завдали їм дуже потужного удару. Я вдарив по них так сильно... Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я по них вдарив. Тож навряд чи мені доведеться це робити", — сказав Трамп, маючи на увазі Іран.

Водночас він дав чітко зрозуміти: американські сили в регіоні перебувають у повній готовності.

"Ми до цього готові. У мене тут три авіаносці. Щойно прибув ще один. Отже, їх три. Вони повністю споряджені й готові до бою", — зазначив Трамп.

Американський президент також повідомив, що в разі відновлення бойових дій США визначили цілі на території Ірану — об’єкти інфраструктури, зокрема, електростанції та мости.

"Ми тримаємо на прицілі 38 мостів, які можемо зруйнувати буквально за годину. Усі вони будуть знищені", - додав Трамп.

США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану

Водночас він зазначив, що волів би не руйнувати іранську інфраструктуру.

"Я не хочу цього робити, оскільки, по суті, на її відновлення піде 10 років. Мені не подобається руйнувати мости. А міст — це найскладніше, що можна збудувати. На це йдуть роки, а я — хороший будівельник", - сказав Трамп.

Президент США також навів нові подробиці щодо стану іранських запасів ракет і безпілотників, зазначивши, що Тегеран зберігає 10% свого ракетного потенціалу та 15% спроможностей у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Єдине, на що вони здатні — це рівень близько 10%: виробництво певної кількості ракет і безпілотників. Щодо безпілотників — це близько 15%, оскільки значну частину їхніх заводів було знищено", — сказав він.

Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони