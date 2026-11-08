Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне

$45.4451.04
ukenru
16:19 • 14337 перегляди
росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський
8 листопада, 12:04 • 24382 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
8 листопада, 10:59 • 27755 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 27395 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 40895 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 38719 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 55148 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 42663 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 50425 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
7 листопада, 19:23 • 41401 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Удари рф по Дніпру 8 листопада: загинула людина, у місті знеструмлені тягові підстанції8 листопада, 10:22 • 7876 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 21409 перегляди
росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську8 листопада, 12:52 • 9470 перегляди
Дрони пошкодили міст на трасі з ростовської області до ТОТ України: рух припиненоPhoto8 листопада, 13:15 • 6538 перегляди
На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих15:48 • 4848 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 21532 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 40902 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 67733 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 95111 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 69763 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніо Таяні
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 30374 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 32894 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 38721 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 40364 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 37903 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Х-59
Техніка
Starlink

Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Трамп заявив, що відновлення війни з Іраном малоймовірне за умови прогресу в переговорах. США готові завдати ударів по 38 мостах.

Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що "дуже малоймовірно", що йому доведеться наказувати військовим США повернутися до війни з Іраном, доки буде прогрес у переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Усе залежить від того, чи підпишуть вони дуже серйозну угоду. Скоріш за все, в цьому (відновлення війни– ред.) не буде потреби. Ця держава зазнає краху. Щойно стало відомо — ви, мабуть, бачили — що цього року інфляція там сягнула 301%. Я б пішов на такий крок, якби виникла потреба, але ми вже завдали їм дуже потужного удару. Я вдарив по них так сильно... Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я по них вдарив. Тож навряд чи мені доведеться це робити", — сказав Трамп, маючи на увазі Іран.

Водночас він дав чітко зрозуміти: американські сили в регіоні перебувають у повній готовності.

"Ми до цього готові. У мене тут три авіаносці. Щойно прибув ще один. Отже, їх три. Вони повністю споряджені й готові до бою", — зазначив Трамп.

Американський президент також повідомив, що в разі відновлення бойових дій США визначили цілі на території Ірану — об’єкти інфраструктури, зокрема, електростанції та мости.

"Ми тримаємо на прицілі 38 мостів, які можемо зруйнувати буквально за годину. Усі вони будуть знищені", - додав Трамп.

США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану07.11.26, 09:32 • 5006 переглядiв

Водночас він зазначив, що волів би не руйнувати іранську інфраструктуру.

"Я не хочу цього робити, оскільки, по суті, на її відновлення піде 10 років. Мені не подобається руйнувати мости. А міст — це найскладніше, що можна збудувати. На це йдуть роки, а я — хороший будівельник", - сказав Трамп.

Президент США також навів нові подробиці щодо стану іранських запасів ракет і безпілотників, зазначивши, що Тегеран зберігає 10% свого ракетного потенціалу та 15% спроможностей у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Єдине, на що вони здатні — це рівень близько 10%: виробництво певної кількості ракет і безпілотників. Щодо безпілотників — це близько 15%, оскільки значну частину їхніх заводів було знищено", — сказав він.

Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони04.11.26, 22:39 • 10513 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Вибухи
Ядерна зброя
Енергетика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран