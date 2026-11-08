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Трамп допустил новые удары по Ирану, но заявил, что возобновление войны маловероятно

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Трамп заявил, что возобновление войны с Ираном маловероятно при условии прогресса в переговорах. США готовы нанести удары по 38 мостам.

Трамп допустил новые удары по Ирану, но заявил, что возобновление войны маловероятно

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что ему придется приказывать американским военным возвращаться к войне с Ираном, пока будет прогресс в переговорах по ядерной программе Тегерана и открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

«Все зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение. Скорее всего, в этом (возобновлении войны — ред.) не будет необходимости. Это государство потерпит крах. Только что стало известно — вы, наверное, видели, — что в этом году инфляция там достигла 301%. Я пошел бы на такой шаг, если бы возникла необходимость, но мы уже нанесли им очень мощный удар. Я ударил по ним так сильно... Вы даже не представляете, насколько сильно я по ним ударил. Так что вряд ли мне придется это делать», — сказал Трамп, имея в виду Иран.

В то же время он ясно дал понять: американские силы в регионе находятся в полной готовности.

«Мы к этому готовы. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. Итак, их три. Они полностью оснащены и готовы к бою», — отметил Трамп.

Американский президент также сообщил, что в случае возобновления боевых действий США определили цели на территории Ирана — объекты инфраструктуры, в частности электростанции и мосты.

«Мы держим на прицеле 38 мостов, которые можем разрушить буквально за час. Все они будут уничтожены», — добавил Трамп.

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В то же время он отметил, что предпочел бы не разрушать иранскую инфраструктуру.

«Я не хочу этого делать, поскольку, по сути, на ее восстановление уйдет 10 лет. Мне не нравится разрушать мосты. А мост — это самое сложное, что можно построить. На это уходят годы, а я — хороший строитель», — сказал Трамп.

Президент США также привел новые подробности о состоянии иранских запасов ракет и беспилотников, отметив, что Тегеран сохраняет 10% своего ракетного потенциала и 15% возможностей в сфере беспилотных летательных аппаратов.

«Единственное, на что они способны, — это уровень около 10%: производство определенного количества ракет и беспилотников. Что касается беспилотников — это около 15%, поскольку значительная часть их заводов была уничтожена», — сказал он.

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Ольга Розгон

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