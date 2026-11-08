Трамп допустил новые удары по Ирану, но заявил, что возобновление войны маловероятно

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что ему придется приказывать американским военным возвращаться к войне с Ираном, пока будет прогресс в переговорах по ядерной программе Тегерана и открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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«Все зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение. Скорее всего, в этом (возобновлении войны — ред.) не будет необходимости. Это государство потерпит крах. Только что стало известно — вы, наверное, видели, — что в этом году инфляция там достигла 301%. Я пошел бы на такой шаг, если бы возникла необходимость, но мы уже нанесли им очень мощный удар. Я ударил по ним так сильно... Вы даже не представляете, насколько сильно я по ним ударил. Так что вряд ли мне придется это делать», — сказал Трамп, имея в виду Иран.

В то же время он ясно дал понять: американские силы в регионе находятся в полной готовности.

«Мы к этому готовы. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. Итак, их три. Они полностью оснащены и готовы к бою», — отметил Трамп.

Американский президент также сообщил, что в случае возобновления боевых действий США определили цели на территории Ирана — объекты инфраструктуры, в частности электростанции и мосты.

«Мы держим на прицеле 38 мостов, которые можем разрушить буквально за час. Все они будут уничтожены», — добавил Трамп.

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В то же время он отметил, что предпочел бы не разрушать иранскую инфраструктуру.

«Я не хочу этого делать, поскольку, по сути, на ее восстановление уйдет 10 лет. Мне не нравится разрушать мосты. А мост — это самое сложное, что можно построить. На это уходят годы, а я — хороший строитель», — сказал Трамп.

Президент США также привел новые подробности о состоянии иранских запасов ракет и беспилотников, отметив, что Тегеран сохраняет 10% своего ракетного потенциала и 15% возможностей в сфере беспилотных летательных аппаратов.

«Единственное, на что они способны, — это уровень около 10%: производство определенного количества ракет и беспилотников. Что касается беспилотников — это около 15%, поскольку значительная часть их заводов была уничтожена», — сказал он.

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