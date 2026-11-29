Иран использовал Starlink Илона Маска для координации атак на базы США на Ближнем Востоке — WP
Киев • УНН
Иран применял Starlink для координации подразделений и управления ударными беспилотниками во время атак на силы США. SpaceX могла деактивировать терминалы, но не сделала этого.
В начале марта 2026 года Иран использовал спутниковую сеть Starlink компании SpaceX для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, осведомлённых о военных операциях Ирана, информирует УНН.
Детали
По информации собеседников издания, система помогала координировать подразделения и обеспечивать управление ударными беспилотниками.
Была первая неделя марта, и Соединённые Штаты и Израиль начали бомбить Иран. В ответ Тегеран запускал залпы баллистических ракет и беспилотников по военным базам США по всему Ближнему Востоку. В начале той же недели Маск пришёл в ярость, узнав о двух несанкционированных случаях использования его спутникового интернет-сервиса. Иран, как пришла к выводу его команда, использовал Starlink для ведения военной кампании против американских войск
Указывается, что в январе Starlink сделал подключение бесплатным для всех, у кого есть терминал в Иране, после того как правительство ввело блокировку связи в стране, начав жестокие репрессии против жителей, протестовавших против режима.
"Аналитики утверждают, что SpaceX могла бы, если бы захотела, деактивировать любой терминал, обнаруженный в Иране, но, вероятно, не делает этого, поскольку её спутниковые антенны используются диссидентами и обычными иранцами, стремящимися обойти строгий контроль над Интернетом", — говорится в статье.
Напомним
Демократы в Конгрессе США пригрозили ограничить государственное финансирование компании SpaceX Илона Маска из-за перебоев в работе спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военные.
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