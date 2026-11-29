В начале марта 2026 года Иран использовал спутниковую сеть Starlink компании SpaceX для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, осведомлённых о военных операциях Ирана, информирует УНН.

По информации собеседников издания, система помогала координировать подразделения и обеспечивать управление ударными беспилотниками.

Была первая неделя марта, и Соединённые Штаты и Израиль начали бомбить Иран. В ответ Тегеран запускал залпы баллистических ракет и беспилотников по военным базам США по всему Ближнему Востоку. В начале той же недели Маск пришёл в ярость, узнав о двух несанкционированных случаях использования его спутникового интернет-сервиса. Иран, как пришла к выводу его команда, использовал Starlink для ведения военной кампании против американских войск