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Армия рф атаковала дроном Кременчуг, зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома, шесть человек получили травмы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.

В Кременчуге вражеский БПЛА попал во двор многоквартирного жилого дома. Возник пожар на открытой местности и на балконе одной из квартир. Также повреждено остекление окон прилегающих домов - сообщил глава ОВА.

Сначала было известно о трех пострадавших, но сейчас их количество возросло до шести.

По уточненной информации, травмы получили шесть человек. Пятеро из них госпитализированы. Всем оказывается необходимая помощь - отметил Дякивнич.

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