Вражеский дрон атаковал Кременчуг, есть раненые
Киев • УНН
В Кременчуге дрон РФ попал во двор многоэтажного дома и вызвал пожары. Шесть человек получили травмы, пятерых госпитализировали.
Армия рф атаковала дроном Кременчуг, зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома, шесть человек получили травмы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.
В Кременчуге вражеский БПЛА попал во двор многоквартирного жилого дома. Возник пожар на открытой местности и на балконе одной из квартир. Также повреждено остекление окон прилегающих домов
Сначала было известно о трех пострадавших, но сейчас их количество возросло до шести.
По уточненной информации, травмы получили шесть человек. Пятеро из них госпитализированы. Всем оказывается необходимая помощь
На Полтавщине россия атаковала промышленные объекты в Кременчугском районе, есть попадания26.06.26, 08:27 • 4402 просмотра