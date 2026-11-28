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Армія рф атакувала дроном Кременчук, є влучання у двір багатоквартирного будинку, шестеро людей травмовані. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.

У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Виникла пожежа на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків - повідомив голова ОВА.

Спершу було відомо про трьох травмованих, але наразі їх кількість зросла до шести.

За уточненою інформацією, травми отримали шестеро людей. Пʼятеро з них госпіталізовано. Усім надається необхідна допомога - зазначив Дяківнич.

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