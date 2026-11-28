Ворожий дрон атакував Кременчук, є поранені
Київ • УНН
У Кременчуці дрон рф влучив у двір багатоповерхівки та спричинив пожежі. Шестеро людей травмовані, п’ятьох госпіталізували.
Армія рф атакувала дроном Кременчук, є влучання у двір багатоквартирного будинку, шестеро людей травмовані. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.
У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Виникла пожежа на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків
Спершу було відомо про трьох травмованих, але наразі їх кількість зросла до шести.
За уточненою інформацією, травми отримали шестеро людей. Пʼятеро з них госпіталізовано. Усім надається необхідна допомога
На Полтавщині росія атакувала промислові об'єкти у Кременчуцькому районі, є влучання26.06.26, 08:27 • 4406 переглядiв