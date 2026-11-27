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Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на уряд та Міністерство фінансів України.

У документі передбачили додаткові 20,4 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців, створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків, збільшення державних інвестицій та фінансування місцевих бюджетів. Загальний обсяг видатків запланували на рівні понад 7,2 трлн грн. Але є нюанс: навіть за умови надходження вже підтвердженої міжнародної допомоги непокриті потреби України становитимуть 70 млрд євро.

Доопрацьований проєкт державного бюджету підготували, врахувавши бюджетні висновки Верховної Ради, ухвалені за результатами першого читання 28 жовтня 2026 року, та рекомендації Міжнародного валютного фонду. До другого читання уряд зберіг ключові пріоритети бюджету: фінансування сектору безпеки та оборони, соціальний захист населення та відновлення України.

Економічне зростання сповільниться, а інфляція прискориться: став відомий оновлений макропрогноз

Міністерство фінансів доопрацювало проєкт бюджету на основі уточненого урядом макроекономічного прогнозу. Необхідність переглянути його пояснили посиленням російських атак на енергетичну, транспортну та виробничу інфраструктуру наприкінці липня – у жовтні 2026 року, а також затримками у надходженні міжнародної фінансової допомоги.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2027 році очікуються такі економічні показники:

номінальний ВВП – 11 трлн 185,1 млрд грн (+40,7 млрд грн порівняно з попереднім прогнозом);

зростання реального ВВП – 0,4% (-0,9 відсоткового пункту);

інфляція – 8,5% (+0,5 відсоткового пункту);

середньомісячна номінальна заробітна плата – 36 804 грн (+2 395 грн).

Доходи державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів запланували на рівні 5 трлн 599,5 млрд грн. Доходи загального фонду порівняно з першим читанням збільшили на 59,6 млрд грн – до 3 трлн 257,6 млрд грн. Одним із ключових джерел додаткових надходжень стане збільшення очікуваної суми прибутку Національного банку України, яку регулятор перерахує до державного бюджету.

А от загальний обсяг видатків держбюджету-2027 становитиме 7 трлн 223,6 млрд грн. Потреба ж у міжнародній фінансовій підтримці, за розрахунками Мінфіну, – 52,6 млрд доларів.

Рекордні видатки на оборону та додаткові кошти для військових

У 2027 році на фінансування сектору безпеки та оборони планують спрямувати майже 5 трлн грн. Це рекордна сума за весь період повномасштабної війни, яка, за оцінкою уряду, становитиме близько 43% ВВП України.

До другого читання уряд додатково передбачив 20,4 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями за цим напрямом становитиме 1 трлн 813,2 млрд грн. Частину оборонних видатків державного бюджету планують покрити за рахунок коштів кредитного механізму Європейського Союзу Ukraine Support Loan (USL).

Водночас в уряді наголошують, що повна очікувана вартість війни суттєво перевищує обсяг коштів, передбачених державним бюджетом. У зв'язку з цим Україна розраховує також на пряму позабюджетну військову та технічну допомогу міжнародних партнерів.

Україні бракуватиме ще 70 млрд євро

Навіть за умови надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, зокрема Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, програмами МВФ та інших міжнародних партнерів, а також попередньо підтвердженої військової допомоги за підсумками саміту НАТО в Анкарі, Україна матиме 70 млрд євро непокритих потреб.

З цієї суми 30 млрд євро необхідні для покриття прямого бюджетного дефіциту, а 40 млрд євро – для забезпечення потреб Сил оборони України. За інформацією уряду, президент України Володимир Зеленський досяг попередніх домовленостей щодо фінансування значної частини цих непокритих видатків. Надалі органи державної влади спільно з міжнародними партнерами працюватимуть над реалізацією досягнутих домовленостей та забезпеченням необхідного фінансування.

Україна спрямує 31 млрд грн на страхування бізнесу від воєнних ризиків

Одним із нових пріоритетів доопрацьованого держбюджету стане створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Україна планує спрямувати на його формування 31 млрд грн, або близько 600 млн євро. Зокрема, 30 млрд грн буде виділено за рахунок прибутку Національного банку. Кошти фонду використовуватимуть, зокрема, для часткової компенсації вартості майна підприємств, знищеного або пошкодженого внаслідок російської збройної агресії.

Уряд також розраховує на додаткові внески міжнародних партнерів. З урахуванням проведених переговорів загальний обсяг ресурсів фонду планують довести до 3 млрд євро.

Державні інвестиції: додаткові кошти на освіту, науку, культуру та медицину

До другого читання проєкту держбюджету уряд збільшив фінансування публічних інвестицій на 6,9 млрд грн. Загальний обсяг коштів за цим напрямом становитиме 122,9 млрд грн.

Зокрема, додаткове фінансування передбачили на:

освіту та науку – 3,5 млрд грн;

муніципальну інфраструктуру – 2 млрд грн;

культуру – 600 млн грн;

спорт – 400 млн грн;

аграрну сферу – 200 млн грн;

охорону здоров'я – 100 млн грн.

Крім того, у доопрацьованому проєкті бюджету збільшили фінансування низки державних програм:

2 млрд грн – на електропостачання житлових комплексів для внутрішньо переміщених осіб, закладів освіти та виробничих об'єктів на Закарпатті. Загальний обсяг фінансування становитиме 2,868 млрд грн;

додаткові 1,3 млрд грн – на облаштування укриттів у школах та дитячих садках за рахунок перерозподілу видатків на освіту. Загалом – 5 млрд грн;

додаткові 970,7 млн грн – на наукові дослідження Національної академії наук України. Загалом – 7,3 млрд грн;

додаткові 536 млн грн – на державну допомогу працівникам енергетики, житлово-комунального господарства та залізниці, залученим до аварійно-відновлювальних робіт. Загалом – 1,2 млрд грн;

додаткові 450 млн грн – на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. Загалом – 21,3 млрд грн.

Підтримка аграріїв та розмінування сільськогосподарських земель: у скільки вони обійдуться Україні

Уряд також переглянув обсяги фінансування програм підтримки аграрного сектору.

Зокрема, на підтримку сільськогосподарських виробників додатково передбачено 600 млн грн. Загальний обсяг фінансування цього напряму становитиме 2,8 млрд грн. Ще 200 млн грн передбачено на кредитування фермерських господарств. Загалом на відповідну програму планують спрямувати 280 млн грн. Фінансування гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення збільшили на 100 млн грн – до 1,8 млрд грн.

Нові бюджетні програми: підтримка ветеранів, університетів та спортсменів

У доопрацьованому проєкті державного бюджету на 2027 рік також передбачили фінансування нових напрямів.

Зокрема:

1 млрд грн – на створення дослідницьких кампусів досконалості у закладах вищої освіти (CampeX);

801,9 млн грн – на покращення харчування ветеранів війни під час лікування та реабілітації;

414,8 млн грн – на розвиток спортивної інфраструктури міжнародного рівня, зокрема 344,2 млн грн – на підготовку спортсменів із найвищим потенціалом здобуття олімпійських медалей;

400 млн грн – на відновлення освітньої спроможності закладів вищої освіти.

Місцеві бюджети отримають понад 1 трлн грн

Загальний ресурс місцевих бюджетів у 2027 році порівняно з першим читанням збільшено на 18,5 млрд грн – до 1 трлн 53,1 млрд грн.

Зокрема, власні доходи місцевих бюджетів зростуть на 14,6 млрд грн, а міжбюджетні трансферти з державного бюджету – на 3,9 млрд грн.

Серед нових та збільшених субвенцій місцевим бюджетам:

2 млрд грн – на реалізацію експериментального проєкту із запровадження нових підходів до оплати праці педагогічних працівників;

717 млн грн – на забезпечення житлом дітей-сиріт та розвиток сімейних форм виховання;

546,4 млн грн – на формування фонду соціального орендного житла за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку;

133,5 млн грн – на розвиток матеріально-технічної бази центрів підготовки громадян до національного спротиву;

додаткові 500 млн грн – на формування фонду житла для внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості. Загалом на цей напрям передбачено 2 млрд грн.

До другого читання уряд також розширив перелік категорій територіальних громад, які зможуть отримувати додаткову дотацію з державного бюджету для забезпечення життєдіяльності. До них належатимуть громади, які внаслідок російської збройної агресії зазнали руйнування інфраструктури, що забезпечувала надходження до місцевих бюджетів, вимушеного переміщення населення, релокації підприємств, скорочення податкової бази.

Крім того, порівняно з першим читанням проєкту держбюджету платежі з погашення державного боргу зменшили на 2,3 млрд грн. На відповідну суму скоротили й обсяг державних запозичень загального фонду.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні за основу. За результатами його розгляду парламент 28 жовтня 2026 року ухвалив постанову № 5037-IX щодо бюджетних висновків.