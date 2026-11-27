Головну ялинку країни розпочнуть встановлювати у Києві сьогодні, 27 листопада, і планують завершити 4 грудня. Оформлення буде у межах концепції "Світло всередині". Деталі розкрив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 27 листопада, пише УНН.

Сьогодні розпочнуть роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі. Завершити їх повинні 4 грудня. Традиційно святкова локація розпочне роботу в день Святого Миколая 6 грудня. Проведення масових заходів не передбачено - повідомив Кличко.

Ялинку, з його слів, встановлюють за ініціативи працівників бізнесу. "Витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації організатор бере на себе. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть", - зазначив мер.

"Концепція "Світло всередині" передбачає цікаво оформлений простір всередині ялинки. Вона буде 16 м заввишки. На локації розташований ярмарковий будиночок та дитячий паровозик", - розкрив деталі Кличко.

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