Базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні уряд працює, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку, що є непідйомною сумою. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Щодо пенсійної реформи. Чи усвідомлюємо ми, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії? Безумовно, так. Ми калькулювали різні сценарії, і той базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні уряд працює, і допрацює найближчим часом, він передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку