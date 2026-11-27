На пенсійну реформу потрібно близько 170 млрд грн додаткових виплат щороку - Корецький
Київ • УНН
Базовий формат пенсійної реформи передбачає 170 млрд грн додаткових виплат щороку. Уряд шукає поетапне компромісне рішення.
Базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні уряд працює, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку, що є непідйомною сумою. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Щодо пенсійної реформи. Чи усвідомлюємо ми, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії? Безумовно, так. Ми калькулювали різні сценарії, і той базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні уряд працює, і допрацює найближчим часом, він передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку
Він додав, що на даний момент це - непідйомна цифра, а тому уряд шукає компромісне рішення, яке покаже крок за кроком у цьому напрямі.
Нагадаємо
Кабінет міністрів представив Верховній Раді концепт майбутньої пенсійної реформи, яку хочуть внести на розгляд парламенту не пізніше, ніж восени. Зокрема, планується встановити, що пенсія складатиметься з двох частин, зафіксувати гарантований мінімальний рівень виплат, а також скоротити розрив між мінімальними і максимальними пенсіями.