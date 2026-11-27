Лісова служба США оприлюднила 3 архівні документи, у яких зафіксовані свідчення про можливі зустрічі зі сніговою людиною, а також результати дослідження загадкових слідів невідомого походження. Про це повідомляє IFLScience, пише УНН.

Деталі

Документи опублікували у відкритому архіві Лісової служби, яка підпорядковується Міністерству сільського господарства США. Матеріали датовані 1980, 1982 та 2003 роками.

Загадкова істота, яку побоялися переслідувати

Найстаріший документ містить спогади Лео Т. Кінні про зустріч із невідомою істотою у штаті Монтана в 1940-х роках. За його словами, вона пересувалася на 2 кінцівках, видавала звуки, схожі на пирхання, та мала різкий неприємний запах.

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Група людей спочатку припустила, що натрапила на великого ведмедя. Однак сліди свідчили, що істота могла нести тушу оленя або лося, не торкаючись нею землі, та переступати через масивні колоди. Зрештою очевидці вирішили припинити переслідування через сильне відчуття тривоги.

Незвичайні сліди та сумніви дослідників

У документі за 1982 рік описано дослідження загадкових відбитків в Орегоні. Експерт зазначив, що вони не нагадували ведмежі та виглядали напрочуд природно, хоча не виключив майстерної підробки.

Третій документ містить газетну публікацію за 2003 рік про виявлення сотень великих слідів на снігу в Монтані. Один із місцевих жителів переслідував їх майже 2 години, однак так і не знайшов істоту.

Попри оприлюднення архівних матеріалів, жоден із документів не містить переконливих доказів існування снігової людини.

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