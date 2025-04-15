Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про
сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.
Двоє чоловіків з Портленда загинули під час пошуків доказів існування Сасквоча у Національному лісі. Їх знайшли мертвими після
триденних пошуків за участю 60 добровольців.
Netflix та кінотеатри представлять 5 нових фільмів різних жанрів у січні 2025 року. Серед прем'єр - документальна стрічка про
безсмертя, трилер про перевертня, кримінальний екшн та драма про фермера.
Шторм з ураганними вітрами та хвилями до 18 метрів обрушився на узбережжя Каліфорнії. Одна людина загинула, ще одна зникла
безвісти, а частина пірсу в Санта-Крус обвалилася.
Землетрус магнітудою 7 балів стався біля північного узбережжя Каліфорнії на глибині 10 км. Через загрозу цунамі жителів
прибережних районів евакуювали вглиб країни, пізніше попередження було скасовано.
Один з найсильніших штормів за десятиліття обрушився на північний захід США з вітром понад 121 км/год. Стихія залишила без світла
понад 129 тисяч споживачів та спричинила масштабні руйнування.
На родео в Орегоні, бик зірвався з ланцюга і стрибнув на трибуни, поранивши кількох людей, перш ніж його спіймали.
Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити перемикачі крісел пілотів на 787 Dreamliner після того, як випадковий рух крісла, ймовірно, спричинив сильну тряску на рейсі авіакомпанії LATAM Airlines.
Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на
отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.