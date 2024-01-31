Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Після того, як на літаку 737 Max над американським Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, авіавиробник Boeing заявив, що відкликає запит до Федерального управління цивільної авіації США (FAA) щодо виключення з правил безпеки, який був необхідний для сертифікації нової моделі, пише AP, інформує УНН.

Наприкінці минулого року компанія попросила Федеральне управління цивільної авіації США дозволити їй почати поставки свого авіалайнера 737 Max сімом клієнтам, навіть якщо він не відповідає стандарту безпеки для запобігання перегріву і відламуванню частини корпусу двигуна під час польоту.

Але після того, як 5 січня на іншій версії літака - Max 9 - у фюзеляжі літака Alaska Airlines, що вилетів із Портленда (штат Орегон), відвалилися двері аварійного виходу, контроль якості та прихильність компанії до безпеки були поставлені під сумнів.

Минулого тижня голова комітету Сенату з авіабезпеки Теммі Дакуорт закликала FAA не дозволяти постачання літаків.

29 січня компанія Boeing заявила, що відкликає запит до Федерального управління цивільної авіації щодо виключення з правил безпеки.

Нагадаємо

Після інциденту з відпавшими дверима, Федеральне управління цивільної авіації США закликало авіакомпанії перевіряти літаки Boeing 737.

Пізніше FAA дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після інциденту. Однак, лайнери зможуть повернутися в експлуатацію після проходження перевірки.

Державний секретар Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давосу через те, що його літак зазнав критичної несправності. Це стало ще одним ударом по репутації Boeing.