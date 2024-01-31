Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

ukenru
29 березня, 19:41 • 41753 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95092 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115132 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116955 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232218 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156707 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147313 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133178 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121722 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112875 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44417 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33222 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31612 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33840 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30784 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232215 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385491 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440666 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449032 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115131 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130644 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124842 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98785 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107916 перегляди
Актуальне
Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Київ • УНН

 • 30282 перегляди

Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.

Після того, як на літаку 737 Max над американським Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, авіавиробник Boeing заявив, що відкликає запит до Федерального управління цивільної авіації  США (FAA) щодо виключення з правил безпеки, який був необхідний для сертифікації нової моделі, пише AP, інформує УНН

Наприкінці минулого року компанія попросила Федеральне управління цивільної авіації  США дозволити їй почати поставки свого авіалайнера 737 Max сімом клієнтам, навіть якщо він не відповідає стандарту безпеки для запобігання перегріву і відламуванню частини корпусу двигуна під час польоту.

Але після того, як 5 січня на іншій версії літака - Max 9 - у фюзеляжі літака Alaska Airlines, що вилетів із Портленда (штат Орегон), відвалилися двері аварійного виходу, контроль якості та прихильність компанії до безпеки були поставлені під сумнів.

Минулого тижня голова комітету Сенату з авіабезпеки Теммі Дакуорт закликала FAA не дозволяти постачання літаків. 

29 січня компанія Boeing заявила, що відкликає запит до Федерального управління цивільної авіації щодо виключення з правил безпеки. 

Нагадаємо 

Після інциденту з відпавшими дверима, Федеральне управління цивільної авіації США закликало авіакомпанії перевіряти літаки Boeing 737. 

Пізніше FAA дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після інциденту.  Однак, лайнери зможуть повернутися в експлуатацію після проходження перевірки.

Державний секретар Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давосу через те, що його літак зазнав критичної несправності. Це стало ще одним ударом по репутації Boeing.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
temmi-dakvortТеммі Дакворт
portlend-shtat-orehonПортленд, штат Орегон
orehonОрегон
boeing-737-maxBoeing 737 MAX
boinh-737Боїнг 737
komitet-senatu-ssha-z-pytan-torhivli-nauky-ta-transportuКомітет Сенату США з питань торгівлі, науки та транспорту
federalne-upravlinnia-tsyvilnoi-aviatsiiФедеральне управління цивільної авіації
boinhБоїнг
davosДавос
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37