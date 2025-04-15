Літаки "Уральських авіаліній" та NordStar здійснили аварійну посадку через відмову двигунів після зльоту. За 11 місяців 2024 року
з російськими літаками сталося 208 інцидентів, що на 30% більше ніж у 2023.
Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через
авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.
В. о. президента Південної Кореї Чхве Сан Мок ініціював екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни. Рішення
прийнято після катастрофи Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, в якій загинули 179 пасажирів.
В аеропорту Муан Boeing 737-8AS компанії Jeju Air зазнав аварії, ймовірно через зіткнення з птахами. В результаті катастрофи 151 людина загинула, 28 вважаються зниклими безвісти.
Суд заарештував 7 літаків Boeing та Embraer вартістю 40 млн доларів у справі про ухилення від сплати податків. Літаки належать
кіпрській компанії, пов'язаній з Коломойським та Боголюбовим.
Дві італійські компанії-субпідрядники звинувачені у постачанні невідповідних вимогам безпеки компонентів для Boeing 787
Dreamliner. Розслідування розпочалося після заяви Boeing про неналежне виготовлення деяких деталей італійським підрядником.
Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.
Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на
отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.