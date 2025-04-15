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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162759 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140214 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142963 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136509 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196790 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Два російські літаки здійснили аварійну посадку через відмову двигунів

Літаки "Уральських авіаліній" та NordStar здійснили аварійну посадку через відмову двигунів після зльоту. За 11 місяців 2024 року з російськими літаками сталося 208 інцидентів, що на 30% більше ніж у 2023.

Новини Світу • 4 січня, 20:35 • 35512 перегляди

Токіо і Сеул вриваються у Новий рік: традиційний дзвін та скасовані святкування

Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.

Новини Світу • 31 грудня, 15:11 • 24385 перегляди

Південна Корея проведе перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу

В. о. президента Південної Кореї Чхве Сан Мок ініціював екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни. Рішення прийнято після катастрофи Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, в якій загинули 179 пасажирів.

Новини Світу • 30 грудня, 02:55 • 21869 перегляди

Авіакатастрофа в Південній Кореї: авіадиспетчери попереджали літак про ризик зіткнення з птахами

В аеропорту Муан Boeing 737-8AS компанії Jeju Air зазнав аварії, ймовірно через зіткнення з птахами. В результаті катастрофи 151 людина загинула, 28 вважаються зниклими безвісти.

Новини Світу • 29 грудня, 11:26 • 24209 перегляди

В Україні арештували сім літаків Коломойського

Суд заарештував 7 літаків Boeing та Embraer вартістю 40 млн доларів у справі про ухилення від сплати податків. Літаки належать кіпрській компанії, пов'язаній з Коломойським та Боголюбовим.

Економіка • 10 грудня, 18:52 • 25158 перегляди

Дві італійські фірми звинуватили у постачанні неякісних деталей для Boeing

Дві італійські компанії-субпідрядники звинувачені у постачанні невідповідних вимогам безпеки компонентів для Boeing 787 Dreamliner. Розслідування розпочалося після заяви Boeing про неналежне виготовлення деяких деталей італійським підрядником.

Новини Світу • 6 жовтня, 18:25 • 46295 перегляди

Boeing затримує поставки близько півсотні літаків через дефект з фюзеляжем

Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.

Технології • 5 лютого, 07:41 • 24169 перегляди

Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.

Новини Світу • 30 січня, 22:05 • 30286 перегляди