Токіо і Сеул вриваються у Новий рік: традиційний дзвін та скасовані святкування

Японія та Південна Корея відзначили початок 2025 року традиційним дзвоном у храмах. Через авіакатастрофу Boeing 737 святкування в Сеулі пройшло без традиційних вистав. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.

В Японії натовпи людей зібралися в токійському храмі Токудай-дзі, щоб узяти участь у дзвоні дзвонів, що сповіщає про настання нового року.

У Південній Кореї святкування Нового року цього року буде скромнішим після загибелі 179 осіб під час аварії літака Boeing 737 авіакомпанії Jeju Air 29 грудня.

Столичний уряд Сеула заявив, що щорічне шоу дзвону пройде без вистав.

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