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Токіо і Сеул вриваються у Новий рік: традиційний дзвін та скасовані святкування

Київ • УНН

 • 24370 перегляди

Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.

Японія та Південна Корея відзначили початок 2025 року традиційним дзвоном у храмах. Через авіакатастрофу Boeing 737 святкування в Сеулі пройшло без традиційних вистав. Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.

В Японії натовпи людей зібралися в токійському храмі Токудай-дзі, щоб узяти участь у дзвоні дзвонів, що сповіщає про настання нового року.

У Південній Кореї святкування Нового року цього року буде скромнішим після загибелі 179 осіб під час аварії літака Boeing 737 авіакомпанії Jeju Air 29 грудня.

Столичний уряд Сеула заявив, що щорічне шоу дзвону пройде без вистав.

Сідней зустрів 2025 рік грандіозним феєрверком над гаванню31.12.24, 15:15 • 21923 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
boinh-737Боїнг 737
boinhБоїнг
seulСеул
tokioТокіо
pivdenna-koreiaПівденна Корея
yaponiiaЯпонія

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