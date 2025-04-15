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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18070 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128498 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124692 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123600 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127013 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189843 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12349 перегляди

Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.

Новини Світу • 10 квітня, 00:02 • 11195 перегляди

Aстронавт NASA та двоє росіян прибули на Міжнародну космічну станцію

Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.

Новини Світу • 8 квітня, 11:36 • 9100 перегляди

Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13582 перегляди

NASA просувається до сертифікації Starliner для пілотованих польотів

NASA планує завершити сертифікацію космічного корабля Starliner від Boeing для місій з екіпажем до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Це після технічних проблем під час місії до МКС.

Новини Світу • 28 березня, 03:10 • 16810 перегляди

Незручний момент: Boeing із 257 пасажирами на борту раптово розвернувся під час рейсу з дивовижної причини

Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 20579 перегляди

путін прагне ширшої угоди з Трампом до припинення вогню - NYT

путін прагне використати переговори про припинення вогню в Україні для досягнення геополітичних домовленостей зі США. кремль хоче витиснути максимум вигод з бажання Трампа укласти мирну угоду.

Війна • 25 березня, 07:59 • 26335 перегляди

Трамп анонсував розробку нового винищувача шостого покоління F-47

За словами Трампа, F-47 буде найсучаснішим літаком з будь-коли створених, з безпрецедентною потужністю і технологією малопомітності. Експериментальна версія вже 5 років таємно літає.

Новини Світу • 21 березня, 17:20 • 14116 перегляди

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.

Новини Світу • 16 березня, 06:30 • 26187 перегляди

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 25247 перегляди

"Яка брехня": астронавт відповів на заяву Маска, що Байден навмисне покинув екіпаж Starliner на МКС

Ілон Маск звинуватив Байдена у навмисному залишенні астронавтів на МКС з політичних причин. Данський астронавт Могенсен спростував заяви Маска, нагадавши про існуючий план повернення екіпажу місією Crew-9.

Новини Світу • 21 лютого, 10:19 • 24538 перегляди

Трамп шукає альтернативу Boeing для нових літаків Air Force One: NYT дізналося про залучення Маска

Трамп незадоволений затримкою поставки двох нових президентських літаків Boeing до 2027-2028 років. Адміністрація США розглядає альтернативи та залучила Ілона Маска для вирішення проблеми.

Новини Світу • 20 лютого, 09:00 • 21124 перегляди

NASA і SpaceX замінять капсулу задля повернення астронавтів Starliner на кілька днів раніше

NASA замінить нову капсулу SpaceX на раніше використану Crew Dragon Endeavor для місії Crew-10 на МКС. Це дозволить прискорити повернення двох астронавтів Starliner та вплине на інші заплановані космічні місії.

Новини Світу • 12 лютого, 06:55 • 29788 перегляди

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS

Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.

Новини Світу • 8 лютого, 11:24 • 61616 перегляди

Літак з пасажирами впав поблизу аеродрому у Швейцарії, є постраждалі

У кантоні Берн поблизу регіонального аеродрому в Гренхені сталася авіакатастрофа. Кілька пасажирів отримали поранення, рятувальні роботи тривають.

Новини Світу • 6 лютого, 14:57 • 29199 перегляди

Астронавт NASA Суні Вільямс побила рекорд виходу у відкритий космос

Суніта Вільямс побила жіночий рекорд з тривалості виходу у відкритий космос - понад 60 годин 21 хвилину. Через несправність Boeing Starliner астронавтка змушена залишатися на МКС 234 дні замість запланованого тижня.

Технології • 2 лютого, 15:31 • 32552 перегляди

У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, є постраждалі

У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.

Новини Світу • 28 січня, 15:13 • 25216 перегляди

Авіакатастрофа в Південній Кореї: слідство встановило першопричину трагедії

Слідство виявило ДНК байкальських чирків в обох двигунах Boeing 737-800, що розбився в аеропорту Муан. Бортові самописці припинили запис за 4 хвилини до катастрофи, яка забрала 179 життів.

Новини Світу • 28 січня, 11:08 • 24257 перегляди

Смертельна аварія південнокорейського літака: Boeing зіткнувся зі зграєю птахів

У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.

Новини Світу • 27 січня, 08:16 • 25121 перегляди

Трамп встановив рекорд зі збору коштів на інавгурацію - The Washington Post

Інавгураційний комітет Трампа зібрав понад 150 мільйонів доларів від приватних осіб та корпорацій. Серед найбільших донорів - технологічні гіганти та аерокосмічні компанії, які пожертвували по мільйону доларів.

Новини Світу • 19 січня, 06:21 • 35913 перегляди

Інавгурація Трампа: як відбуватиметься і хто зі світових політиків та бізнесу візьме участь

У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.

Новини Світу • 18 січня, 07:00 • 199143 перегляди

Авіакатастрофа в Південній Кореї: Сеул каже, чорні скриньки припинили запис приблизно за 4 хвилини до аварії

Бортові самописці літака Boeing, що розбився в Південній Кореї, припинили запис приблизно за 4 хвилини до катастрофи після повідомлення про зіткнення з птахом. В авіакатастрофі загинуло 179 людей, вижили лише двоє членів екіпажу.

Суспільство • 11 січня, 11:37 • 33319 перегляди

Boeing та інші гіганти жертвують мільйони на інавгурацію нового президента США

Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.

Новини Світу • 10 січня, 07:45 • 25743 перегляди

Президент Південної Кореї подає до суду на 150 правоохоронців після спроби арешту

Відсторонений президент Південної Кореї Юн подає позов проти 150 співробітників правоохоронних органів, включаючи голову антикорупційного агентства. Це відповідь на невдалу спробу його арешту через звинувачення у зловживанні владою.

Новини Світу • 5 січня, 12:12 • 30269 перегляди

Південна Корея складе розшифровку записів розмов з Boeing, після авіакатастрофи

Слідчі Південної Кореї планують розшифрувати записи з бортового самописця літака Jeju Air, що зазнав катастрофи. Також знайдено один з двигунів Boeing 737-800, триває пошук другого.

Новини Світу • 5 січня, 11:20 • 32136 перегляди

У Південній Кореї розшифровують чорну скриньку розбитого Boeing

Слідчі Південної Кореї планують отримати повну розшифровку мовного самописця з розбитого Boeing 737-800 Jeju Air. Триває вивчення двигунів та інших частин літака, що зазнав катастрофи 29 грудня.

Новини Світу • 4 січня, 08:59 • 26659 перегляди

У Південній Кореї проводять обшуки після авіакатастрофи Boeing 737-800

Правоохоронці провели обшуки в аеропорту Муан та офісі Jeju Air після катастрофи Boeing 737-800.

Новини Світу • 2 січня, 09:40 • 26921 перегляди

Чорну скриньку літака після катастрофи у Південній Кореї відправлять до США

У Південній Кореї в авіакатастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє бортпровідників. Слідчі направляють пошкоджену чорну скриньку до США для аналізу причин катастрофи.

Новини Світу • 1 січня, 08:36 • 23554 перегляди

Токіо і Сеул вриваються у Новий рік: традиційний дзвін та скасовані святкування

Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.

Новини Світу • 31 грудня, 15:11 • 24385 перегляди

Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї

В аеропорту Муан розбився Boeing 737-800, загинуло 179 людей. Влада розслідує причини катастрофи та проводить ідентифікацію тіл, родичі загиблих чекають на інформацію.

Новини Світу • 31 грудня, 09:28 • 19789 перегляди