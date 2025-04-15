Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
NASA планує завершити сертифікацію космічного корабля Starliner від Boeing для місій з екіпажем до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Це після технічних проблем під час місії до МКС.
Літак Boeing 787, що прямував з Лос-Анджелеса в Шанхай, здійснив несподіваний розворот над Тихим океаном. Причиною став пілот, який забув паспорт, що призвело до семигодинної затримки.
путін прагне використати переговори про припинення вогню в Україні для досягнення геополітичних домовленостей зі США. кремль хоче витиснути максимум вигод з бажання Трампа укласти мирну угоду.
За словами Трампа, F-47 буде найсучаснішим літаком з будь-коли створених, з безпрецедентною потужністю і технологією малопомітності. Експериментальна версія вже 5 років таємно літає.
Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.
Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.
Ілон Маск звинуватив Байдена у навмисному залишенні астронавтів на МКС з політичних причин. Данський астронавт Могенсен спростував заяви Маска, нагадавши про існуючий план повернення екіпажу місією Crew-9.
Трамп незадоволений затримкою поставки двох нових президентських літаків Boeing до 2027-2028 років. Адміністрація США розглядає альтернативи та залучила Ілона Маска для вирішення проблеми.
NASA замінить нову капсулу SpaceX на раніше використану Crew Dragon Endeavor для місії Crew-10 на МКС. Це дозволить прискорити повернення двох астронавтів Starliner та вплине на інші заплановані космічні місії.
Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.
У кантоні Берн поблизу регіонального аеродрому в Гренхені сталася авіакатастрофа. Кілька пасажирів отримали поранення, рятувальні роботи тривають.
Суніта Вільямс побила жіночий рекорд з тривалості виходу у відкритий космос - понад 60 годин 21 хвилину. Через несправність Boeing Starliner астронавтка змушена залишатися на МКС 234 дні замість запланованого тижня.
У міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак Air Busan перед вильотом до Гонконгу. Всі 176 пасажирів та членів екіпажу евакуйовані, троє отримали травми під час евакуації.
Слідство виявило ДНК байкальських чирків в обох двигунах Boeing 737-800, що розбився в аеропорту Муан. Бортові самописці припинили запис за 4 хвилини до катастрофи, яка забрала 179 життів.
У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.
Інавгураційний комітет Трампа зібрав понад 150 мільйонів доларів від приватних осіб та корпорацій. Серед найбільших донорів - технологічні гіганти та аерокосмічні компанії, які пожертвували по мільйону доларів.
У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.
Бортові самописці літака Boeing, що розбився в Південній Кореї, припинили запис приблизно за 4 хвилини до катастрофи після повідомлення про зіткнення з птахом. В авіакатастрофі загинуло 179 людей, вижили лише двоє членів екіпажу.
Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.
Відсторонений президент Південної Кореї Юн подає позов проти 150 співробітників правоохоронних органів, включаючи голову антикорупційного агентства. Це відповідь на невдалу спробу його арешту через звинувачення у зловживанні владою.
Слідчі Південної Кореї планують розшифрувати записи з бортового самописця літака Jeju Air, що зазнав катастрофи. Також знайдено один з двигунів Boeing 737-800, триває пошук другого.
Слідчі Південної Кореї планують отримати повну розшифровку мовного самописця з розбитого Boeing 737-800 Jeju Air. Триває вивчення двигунів та інших частин літака, що зазнав катастрофи 29 грудня.
Правоохоронці провели обшуки в аеропорту Муан та офісі Jeju Air після катастрофи Boeing 737-800.
У Південній Кореї в авіакатастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє бортпровідників. Слідчі направляють пошкоджену чорну скриньку до США для аналізу причин катастрофи.
Японія відзначила Новий рік традиційним дзвоном у храмі Токудай-дзі. Південна Корея скасувала святкові вистави через авіакатастрофу Boeing 737, що забрала життя 179 осіб.
В аеропорту Муан розбився Boeing 737-800, загинуло 179 людей. Влада розслідує причини катастрофи та проводить ідентифікацію тіл, родичі загиблих чекають на інформацію.