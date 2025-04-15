Boeing та інші гіганти жертвують мільйони на інавгурацію нового президента США

Boeing, Google та інші великі американські компанії пожертвували по $1 млн на інавгураційний фонд Дональда Трампа. До списку донорів також приєдналися Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota та Chevron.