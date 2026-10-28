США і рф обговорюють угоди для американських нафтових гігантів у межах мирних переговорів - FT

США та росія обговорюють потенційне повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах ширших переговорів щодо припинення війни глави кремля володимира путіна в Україні. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих з цим питанням, "Білий дім і кремль припустили, що після закінчення війни спільне підприємство за участю американських та російських нафтових гігантів може бути відновлено біля узбережжя Сахаліну, острова на Далекому Сході".

Вони також обговорювали "залучення американських гігантів до плану відновлення продажів російської нафти до Європи через трубопровід "Дружба"", додали вони.

Потенційні угоди є частиною ширших зусиль США щодо припинення повномасштабного вторгнення путіна, яке триває вже п'ятий рік, "шляхом пропонування стимулів для тих, хто сяде за стіл переговорів". Американські чиновники неодноразово заявляли, що ці угоди не відбудуться, доки війна не закінчиться.

Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, "обговорив потенційні ділові угоди з путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня", повідомили джерела. Під час послідуючого візиту до москви минулого тижня Віткофф написав у своєму блокноті "Business Deals", серед інших нотаток, згідно з фотографіями, опублікованими кремлівським преспулом.

Енергетичне перемир'я та угоди Трампа допомогли росії наростити переробку нафти на 25%

Американський чиновник повідомив FT: "Представники президента Трампа обговорили економічні пропозиції з обома сторонами війни, включаючи післявоєнну економічну структуру для створення довгострокових можливостей для зростання та інвестицій для України, а також потенційні можливості для післявоєнної економічної співпраці з росією".

"Економічні угоди будуть включені до комплексних мирних рамок, що зупинять вбивства в цій жорстокій війні, та будуть предметом цих рамок; нічого не визначено остаточно", – сказав чиновник.

WP дізналося про "мирний план" для України з чотирма стовпами - що передбачає

Двоє джерел сказали, що "москва розглядала ці ділові угоди як стимули для Трампа нормалізувати зв'язки з росією до закінчення війни". кремль не приховує своєї готовності відновити економічну співпрацю зі США, навіть якщо він продовжує вести війну в Україні.

Багато обговорюваних угод "мають низькі шанси на успіх через непохитність путіна щодо припинення війни та обережність американських компаній щодо повторного виходу на російський ринок", зауважує видання.

ExxonMobil, єдина американська компанія, залучена до масштабного проєкту "Сахалін-1", минулого року заявила, що веде переговори з росією щодо компенсації за конфіскацію її 30-відсоткової частки, але не планує відновлювати діяльність у країні. Вона не одразу відповіла на запит про коментар.

Інші пропозиції включають "відновлення доступу американських авіакомпаній до російського повітряного простору для транзиту та прольотів, що значно знизить витрати на пальне". Інша пропозиція "пропонує американським компаніям відновити співпрацю з росією у виробництві та постачанні титану, ключового компонента цивільних літаків", пише видання.

Компанія Boeing раніше мала спільне російське титанове підприємство, але призупинила цю угоду після вторгнення в Україну та з того часу диверсифікувала свої ланцюги поставок металу, за словами особи, знайомої з цим питанням. Компанія відмовилася від коментарів.

"Ці ідеї, серед кількох, що обговорюються американськими та російськими чиновниками без прямої участі України чи Європи, ознаменують різкий зсув у відносинах москви із Заходом після років ізоляції", вказує видання. США заявили, що росія та Україна повинні домовитися про припинення війни, перш ніж зможе розпочатися повне відновлення економіки.

США вже уклали угоду про імпорт російського дизельного пального, призупинили нові санкції на експорт енергоносіїв москви та тиснули на Україну, щоб вона припинила удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Поточні переговори, як вказано, "ґрунтуються на пропозиціях, які Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер обговорили з кирилом дмитрієвим, спеціальним посланником путіна з економічних питань, під час переговорів щодо мирного плану для України наприкінці минулого року". дмитрієв оцінив вартість потенційних проєктів у 14 трильйонів доларів у лютому. Ці зусилля зрештою невдовзі зайшли в глухий кут, вказує видання.

"План дмитрієва передбачав очікування, поки війна заморозиться, але час спливає, а війна не припиняється, тому вони вирішили рухатися вперед зараз", – сказала одна людина, поінформована про ділові угоди.

"Хоча путін не показав жодних ознак того, що він пом'якшить свою жорстку переговорну позицію, США сподіваються досягти прогресу в напрямку потенційної угоди на тристоронніх переговорах з Україною в Абу-Дабі наступного місяця, перших з лютого", - ідеться у публікації.

путін не відмовляється від планів захопити весь Донбас і не хоче компромісів - Reuters

Переговори, як повідомляється, "будуть зосереджені на можливих гарантіях безпеки для росії та України після закінчення війни". "США раніше пов'язували майбутні гарантії для України з територіальними поступками, але згодом заявили, що не будуть змушувати Київ здавати землю за столом переговорів", повідомили два джерела, обізнані з переговорами.

США дозволили "Лукойлу" продовжити роботу за кордоном попри санкції

США та росія також обговорили потенційний продаж міжнародних активів нафтового гіганта "Лукойл" інвесторам, пов'язаним з Білим домом; запропонований СПГ-проєкт на Алясці за участю російської компанії "Новатек"; та відновлення поставок газу до Європи через залишки трубопроводів "Північний потік", всі з яких, крім одного, були зруйновані під час підриву 2022 року, пише видання.

"Білий дім і кремль також обговорили ширшу угоду про послаблення санкцій на калійні добрива та їх експорт через балтійські порти - крок, який вимагатиме від ЄС скасування санкцій", вказує видання.

"Ще однією потенційною ідеєю є передача управління Запорізькою атомною електростанцією на окупованій росією території України американській структурі, яка розділить енергетику між Україною та росією", - сказано у публікації.

Європейські дипломати неодноразово чітко заявляли американським колегам, що вони виступають проти послаблення будь-яких санкцій або укладання ділових угод з росією до закінчення війни. Вони наголосили, що будь-які рішення, що стосуються інтересів ЄС, не можуть бути ухвалені без схвалення Європи.

У Трампа думають над зняттям санкцій із російського інвестфонду - NYT

США роками прагнули заохотити Європу зменшити свою залежність від російських енергоносіїв. ЄС погодився поступово відмовитися від імпорту російського газу, тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість відродження газопроводу "Північний потік-2".

Європейський дипломат "висловив глибокий скептицизм щодо того, що економічних угод достатньо, щоб переконати путіна припинити війну в Україні". "Річ не в грошах, - сказали вони. - Річ у приниженні та контролі".

Попередні зусилля США щодо спрямування росії до мирної угоди не мали великого успіху у путіна, сказав колишній чиновник адміністрації Трампа. "Переговорна команда розробила справжні пропозиції, щоб створити можливості для росії припинити війну, але не змогла подолати власну параною путіна, - сказала людина. - Ніщо з цього ніколи не мало шансів стати реальним".

"Я не бачу у жодного з цього тривалого контакту з реальним світом", – сказав Джеффрі Паєтт, колишній помічник державного секретаря з енергетичних ресурсів в адміністрації Байдена, який висловив скептицизм щодо того, що будь-яка велика публічна компанія захоче повернутися до росії в нинішніх умовах.

Речник кремля дмитро пєсков не відповів на запит про коментар. Речник дмитрієва відмовився від коментарів.

Трамп хоче змусити Україну підписати мирну угоду на саміті G20 - The Atlantic