Трамп хоче змусити Україну підписати мирну угоду на саміті G20 - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп хоче змусити Україну підписати мирну угоду на саміті G20 у грудні. Водночас росія може використати цей час для посилення ударів по енергетиці України з метою приречення її населення на смерть. Про це йдеться в матеріалі The Atlantic, передає УНН.

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Наступні два місяці можуть стати вирішальними. російські удари по енергетиці та тиск США можуть вплинути на умови завершення війни. Водночас Трамп звинувачує Україну у зростанні цін на пальне в США, а кремль пропонував обговорити Україну без її участі, зазначають автори публікації.

Президент США, який раніше хвалився, що зможе вирішити війну за 24 години, скасував деякі санкції проти росії та уклав угоду з путіним про імпорт дизельного палива, чим надав поштовх російській військовій машині. Він та його союзники погрожували Києву, вимагаючи від Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, інакше Україна ризикує втратити доступ до американської розвідки, озброєння та супутникового зв’язку, які вона використовує для самооборони. Тепер календар став ворогом України - і, як побоюються українці, таким самим ворогом став і Дональд Трамп - йдеться в публікації.

Також у виданні The Atlantic не виключають чергове призупинення допомоги з боку США, якщо Україна не припинить наносити удари по російських НПЗ.

Деякі особи з оточення Трампа висловили думку, що США мають піти ще далі й припинити обмін розвідданими з Україною. Покірність Трампа путіну є актуальною темою вже протягом десятиліття, проте цей новий виток підлабузництва створив республіканцям ще одну перешкоду напередодні виборів. Смерть Ліндсі Грема позбавила Україну її найбільшого захисника у найближчому оточенні Трампа, і ніхто не зміг зайняти його місце у питанні підтримки України - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Помічник путіна юрій ушаков заявив про готовність росії відновити тристоронні переговори з Україною та США в 10-х числах листопада.