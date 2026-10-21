рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль

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росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада. Про це розповів помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі російського диктатора володимира путіна і представника США Стіва Віткоффа, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

ушаков розкрив основні деталі переговорів, що відбулися в петербурзі:

Віткофф зазначив, що рішення росії про готовність відновити тристоронні переговори буде зустрінуто Трампом із великим задоволенням;

ситуація в Україні була центральною темою бесіди путіна та Віткоффа;

Віткофф відзначив нові підходи у підході європейців та Києва до врегулювання, "хоча корисного в них не так уже й багато";

путін та Віткофф у розвиток телефонної розмови з Трампом продовжили обмін думками про шляхи досягнення сталого миру;

путін представив Віткоффу "об'єктивну ситуацію на лінії бойового зіткнення, де ініціатива повністю у російських військ";

путін і Віткофф ґрунтовно обговорили можливість реалізації масштабних економічних проектів росії та США;

Кушнер мав можливість по відеозв'язку поділитися своїми оцінками обговорюваних питань на зустрічі путіна та Віткоффа.

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Нагадаємо

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.

За даними одного з представників кремлівського пула, Віткофф заявив, що "переговори в Осло (з європейцями та Зеленським) були перспективними. Є зрушення". За словами посланця Трампа, як повідомляється, "є перспективи для досягнення припинення вогню".

Як пише ASTRA, Віткофф заявив, що "переговори в Осло із представниками України та Європи пройшли конструктивно. Є "заділ, щоб прийти до завершення вогню" у війні". Віткофф, як повідомляється, сподівається на поновлення тристоронніх переговорів за участю росії, України та США.

Віткофф, як вказано, привіз нові документи з пропозиціями щодо врегулювання. Як уточнює ASTRA, Віткофф привіз "для путіна документи, в яких викладено підходи США до врегулювання війни в Україні".

Посланець США і зять Трампа Джаред Кушнер, як зазначають у кремлівському пулі, приєднається до переговорів пізніше у телефонному форматі.

За даними ASTRA, також Віткофф від імені президента США Дональда Трампа подякував путіну за "дизельну угоду". І що серед його заяв також те, що "росія та США мають перспективи розвитку економічних відносин після завершення війни в Україні".

путін на зустрічі з Віткоффом у петербурзі, як повідомляють росЗМІ, заявив про звільнення американця Стівена Габбарда, спецпосланець Трампа подякував йому за це.

Як повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на слова путіна, Хаббард вже знаходиться в аеропорту пулково.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон веде переговори з москвою щодо звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, якого зс рф захопили в українському місті Ізюм у квітні 2022 року.

За даними росЗМІ, путін повідомив, що в останній розмові з ним Трамп наполягав на необхідності припинити російсько-українську війну, щоб уникнути людських жертв.

путін на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у санкт-петербурзі також подякував Дональду Трампу за увагу до врегулювання війни рф проти України та поцікавився результатами зустрічі в Норвегії.

Інші заяви путіна за даними росЗМІ включали таке: росія зацікавлена ​​у відновленні економічного співробітництва зі США, заявив путін; росія готова допомогти у врегулюванні конфлікту з Іраном; рф могла б постачати добрива у великих кількостях на американський ринок.

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