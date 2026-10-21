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путін вивчить пропозиції, привезені Віткоффом після зустрічі із Зеленським - кремль

Київ • УНН

 • 808 перегляди

пєсков заявив, що путін оцінить напрацювання посланця США після переговорів в Осло. У кремлі також заявили, що що у рф, США та Китаю є "гіпотетична готовність" до саміту.

путін вивчить пропозиції, привезені Віткоффом після зустрічі із Зеленським - кремль

глава кремля володимир путін дасть оцінку пропозиціям, які привіз посланець США Стів Віткофф після його зустрічей в Осло, у тому числі із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив спікер кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ 21 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Ми з вами бачимо, що Віткофф привіз деякі напрацювання, тим більше з урахуванням зустрічей, які були у нього в Осло і з Зеленським, і з представниками європейських країн. Звичайно, всі ці пропозиції будуть вивчені президентом. І далі вже дивитимемося", - сказав пєсков.

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Окрім того, як пишуть росЗМІ, пєсков заявив, що у рф, США та Китаю є "гіпотетична готовність" до тристоронньої зустрічі.

"Така зустріч можлива. З трьох сторін є розуміння, що було б добре зустрітися. З трьох сторін є така гіпотетична готовність провести таку зустріч", - сказав пєсков.

З його слів, "чітко певного порядку денного зараз немає, це ще належить доопрацювати". "Ви знаєте, що американці хочуть говорити щодо ядерного роззброєння, але цього не хочуть китайці. Ми готові до того й іншого", - сказав пєсков.

речник кремля зазначив, що "крім цього є ще багато питань".

"Кидатися такими словами, як нова Ялта і так далі, - це теж неправильно. Але, звичайно, якщо збираються разом лідери США, Китаю та росії, це зустріч, яка привертатиме увагу всього світу", - сказав спікер кремля.

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Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Стів Віткофф
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