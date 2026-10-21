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путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

песков заявил, что путин оценит наработки посланника США после переговоров в Осло. В кремле также заявили, что у рф, США и Китая есть «гипотетическая готовность» к саммиту.

путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль

глава кремля владимир путин даст оценку предложениям, которые привез посланник США Стив Уиткофф после своих встреч в Осло, в том числе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ 21 октября, пишет УНН.

Детали

"Мы с вами видим, что Уиткофф привез некоторые наработки, тем более с учетом встреч, которые были у него в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран. Конечно, все эти предложения будут изучены президентом. И дальше уже будем смотреть", - сказал песков.

Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21.10.26, 12:40 • 2946 просмотров

Кроме того, как пишут росСМИ, песков заявил, что у рф, США и Китая есть "гипотетическая готовность" к трехсторонней встрече.

"Такая встреча возможна. С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести", - сказал песков.

С его слов, "четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать". "ВВы знаете, что американцы хотят говорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы к тому и другому", - сказал песков.

спикер кремля отметил, что "кроме этого есть еще много вопросов".

"Бросаться такими словами, как новая Ялта и так далее, - это тоже неправильно. Но, конечно, если вместе собираются лидеры США, Китая и россии, это встреча, которая будет привлекать внимание всего мира", - сказал спикер кремля.

Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог20.10.26, 13:25 • 15939 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Осло
Китай
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Соединённые Штаты