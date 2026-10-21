Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф. Первые заявления с встречи распространяют российские СМИ и представители кремлёвского пула, пишет УНН.

Детали

По данным российских государственных СМИ, Уиткофф встретился с путиным 21 октября.

Стороны собрались на встречу в константиновском дворце санкт-петербурга. К путину присоединился его посланник кирилл дмитриев, который ранее забрал Уиткоффа из аэропорта.

По данным одного из представителей кремлёвского пула, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло (с европейцами и Зеленским) были перспективными. Есть подвижки". По словам посланника Трампа, как сообщается, "есть перспективы для достижения прекращения огня".

Как пишет ASTRA, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло с представителями Украины и Европы прошли конструктивно. Есть "задел, чтобы прийти к прекращению огня" в войне". Уиткофф, как сообщается, надеется на возобновление трёхсторонних переговоров с участием россии, Украины и США.

Уиткофф, как указано, привёз новые документы с предложениями по урегулированию. Как уточняет ASTRA, Уиткофф привёз "для путина документы, в которых изложены подходы США к урегулированию войны в Украине".

Посланник США и зять Трампа Джаред Кушнер, как отмечают в кремлёвском пуле, присоединится к переговорам позже в телефонном формате.

По данным ASTRA, также Уиткофф от имени президента США Дональда Трампа поблагодарил путина за "дизельную сделку". И среди его заявлений также было, что "россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения войны в Украине".

путин на встрече с Уиткоффом в петербурге, как сообщают росСМИ, заявил об освобождении американца Стивена Хаббарда, спецпосланник Трампа поблагодарил его за это.

Как сообщают кремлёвские СМИ со ссылкой на слова путина, Хаббард уже находится в аэропорту пулково.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон ведёт переговоры с москвой об освобождении американского учителя Стивена Хаббарда, которого вс рф захватили в украинском городе Изюм в апреле 2022 года.

По данным росСМИ, путин сообщил, что в последнем разговоре с ним Трамп настаивал на необходимости прекратить российско-украинскую войну, чтобы избежать человеческих жертв.

путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в санкт-петербурге также поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию войны рф против Украины и поинтересовался результатами встречи в Норвегии.

Другие заявления путина, по данным росСМИ, включали следующее: россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США, заявил путин; россия готова помочь в урегулировании конфликта с Ираном; рф могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.

Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios