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Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios

Киев • УНН

 • 12526 просмотра

Стив Уиткофф встретится с путиным 21 октября и представит обновлённый план прекращения войны. Кушнер присоединится к переговорам онлайн.

Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios

Посланник США Стив Уиткофф встретится с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф в среду, 21 октября, и представит ему обновленное предложение о прекращении войны в Украине. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Зять и советник президента Трампа Джаред Кушнер, как указано, присоединится к встрече виртуально.

"Белый дом надеется, что путин проявит большую готовность к компромиссу после того, как Трамп согласился отменить санкции на продажу российского дизельного топлива и предпринял другие шаги, которые одобрила москва", отмечает издание.

Уиткофф прибудет в россию после дня переговоров в Осло в Норвегии с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Норвегии и Финляндии и представителями Франции, Великобритании, Германии, Польши, ЕС и НАТО.

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Во вторник, 20 октября, Зеленский заявил, что следующим шагом должна стать трехсторонняя встреча между ним, путиным и Трампом — формат, который россия до сих пор отвергала.

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США надеются, что новое предложение "создаст путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам", сказал американский чиновник.

О чем говорили в Осло

Переговоры в Осло были сосредоточены на разработке единого предложения относительно "рамочного соглашения" о прекращении войны, пишет издание.

Чиновник США заявил, что Украина "предложила новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены".

Чиновник сказал, что стороны достигли "значительного прогресса" и теперь имеют "сильное согласование на рабочем уровне" относительно следующих шагов.

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Кушнер "присоединился к встрече виртуально и снова настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", сообщает источник, осведомленный о ситуации.

"Джаред был очень прямолинеен", — сказал собеседник издания.

Зеленский сказал после встречи, что готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если москва предпримет соответствующие шаги, отмечает издание.

Трамп заявил во вторник, что, по его мнению, "россия хотела бы, чтобы это было сделано", но выразил сомнение, что Зеленский хочет прекратить войну.

"Если он этого не сделает, это будет очень плохо, — добавил Трамп. — Мы хотим, чтобы Зеленский заключил соглашение… Если они не заключат соглашение, [для Украины] будет только хуже".

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Юлия Шрамко

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