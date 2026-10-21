США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию предложит Владимиру Путину провести трехсторонние переговоры с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Целью встречи станет достижение договоренностей о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Уиткофф отправится в Санкт-Петербург 21 октября после переговоров с Зеленским в Норвегии. Там он представит российскому руководству мирные предложения, которые обсудили представители Украины, США и Европы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, принимавший переговоры в Осло, назвал встречу конструктивной и выразил надежду, что она поможет организовать саммит на высшем уровне.

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Стив Уиткофф завтра вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, полученными во время этой встречи, и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги – заявил 20 октября Стере.

Как пишет Politico, в случае согласия сторон это будет первый трехсторонний саммит президентов Украины, США и России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Предыдущие попытки организовать личную встречу Зеленского с Путиным завершились безрезультатно.

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Зеленский после переговоров подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждать только лидеры государств. Он также подчеркнул необходимость реальных гарантий безопасности для Украины.

Украинский президент отметил, что любое мирное соглашение будет приемлемым только при условии непосредственного участия Киева в его разработке. Пока неизвестно, согласится ли Путин на предложенный формат переговоров.

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