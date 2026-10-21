Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
05:35 • 10684 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
05:19 • 9654 просмотра
ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины — СМИ
04:47 • 11031 просмотра
США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico
04:20 • 11999 просмотра
Ночные удары по Украине: какие регионы атаковала Россия и что известно о последствияхPhoto
03:17 • 14993 просмотра
В оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под удар попало здание оператора связи «Лугаком»
02:38 • 15851 просмотра
Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войныPhotoVideo
01:55 • 14587 просмотра
Болгария отказалась участвовать в новом кредите для Украины и связала протесты в Европе с войной в Украине
00:55 • 14523 просмотра
Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ
21 октября, 00:17 • 13944 просмотра
Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ
20 октября, 23:38 • 13142 просмотра
В Польше нашли останки более 40 украинцев, предположительно убитых во время массовой резни 1944 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
93%
760мм
Популярные новости
Звезда «Мамма Миа!» Аманда Сейфрид рассказала о жизни после разрыва с мужем20 октября, 21:08 • 15060 просмотра
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней20 октября, 23:06 • 16669 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 12755 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком01:05 • 11022 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях02:05 • 10328 просмотра
публикации
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
05:35 • 10656 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 27658 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 36439 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
20 октября, 17:23 • 32046 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд20 октября, 13:37 • 39172 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Франция
Осло
Реклама
УНН Lite
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto03:05 • 8942 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях02:05 • 10529 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком01:05 • 11209 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 12943 просмотра
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней20 октября, 23:06 • 16854 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Сериал
The Washington Post
Фильм

Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

Киев • УНН

 • 15866 просмотра

Кирилл Дмитриев распространил заявление Трампа о серьезных последствиях для Зеленского за отказ завершить войну. Это произошло перед переговорами США и России.

Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев распространил заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Владимиру Зеленскому серьезными последствиями, если тот не захочет завершить войну. Российский чиновник опубликовал фрагмент пресс-конференции американского лидера, поддержав внимание к его требованиям в адрес Киева, пишет УНН.

Детали

На обнародованном видео Трамп заявляет, что именно Украина должна стремиться к прекращению войны с россией. При этом он предупредил Зеленского о негативных последствиях, если украинский президент не согласится на ее завершение.

Украина должна сама захотеть завершить эту войну. Зеленский должен захотеть ее завершить. И если он этого не сделает, думаю, последствия будут очень плохими

– заявил Трамп.

дмитриев распространил заявление на фоне переговоров США с Украиной

Подхватив слова американского президента, дмитриев фактически привлек внимание к его давлению на украинское руководство. В то же время в приведенном сообщении российский представитель не озвучил собственных условий завершения войны.

Трамп также пожаловался на расходы Вашингтона, заявив, что США предоставили Украине сотни миллиардов долларов, но взамен получили лишь высокие цены на дизельное топливо.

Заявления прозвучали во время переговоров американских представителей с Зеленским в Норвегии. После встречи украинский президент сообщил, что спецпосланник США Стив Виткофф повезет в москву документ с различными вариантами гарантий безопасности.

Ожидается, что Виткофф обсудит эти предложения с путиным. Таким образом, распространение дмитриевым угроз Трампа произошло непосредственно перед новым этапом американско-российских переговоров по поводу войны в Украине.

Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождя21.10.26, 01:56 • 15750 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
Киев