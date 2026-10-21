Посланник путина Дмитриев подхватил угрозы Трампа Зеленскому относительно завершения войны

Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев распространил заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Владимиру Зеленскому серьезными последствиями, если тот не захочет завершить войну. Российский чиновник опубликовал фрагмент пресс-конференции американского лидера, поддержав внимание к его требованиям в адрес Киева, пишет УНН.

Детали

На обнародованном видео Трамп заявляет, что именно Украина должна стремиться к прекращению войны с россией. При этом он предупредил Зеленского о негативных последствиях, если украинский президент не согласится на ее завершение.

Украина должна сама захотеть завершить эту войну. Зеленский должен захотеть ее завершить. И если он этого не сделает, думаю, последствия будут очень плохими – заявил Трамп.

дмитриев распространил заявление на фоне переговоров США с Украиной

Подхватив слова американского президента, дмитриев фактически привлек внимание к его давлению на украинское руководство. В то же время в приведенном сообщении российский представитель не озвучил собственных условий завершения войны.

Трамп также пожаловался на расходы Вашингтона, заявив, что США предоставили Украине сотни миллиардов долларов, но взамен получили лишь высокие цены на дизельное топливо.

Заявления прозвучали во время переговоров американских представителей с Зеленским в Норвегии. После встречи украинский президент сообщил, что спецпосланник США Стив Виткофф повезет в москву документ с различными вариантами гарантий безопасности.

Ожидается, что Виткофф обсудит эти предложения с путиным. Таким образом, распространение дмитриевым угроз Трампа произошло непосредственно перед новым этапом американско-российских переговоров по поводу войны в Украине.

Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождя