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Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождя

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Дональд Трамп заявил, что дождь размыл поля и остановил российские танки под Киевом в 2022 году. Доказательств рекордных осадков он не привёл.

Трамп заявил, что российские танки застряли под Киевом в 2022 году из-за самого сильного за 10 лет дождя

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская армия не смогла быстро захватить Киев в начале полномасштабного вторжения из-за сильного дождя, который якобы превратил украинские поля в болото. Такую версию событий американский лидер озвучил во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, в ночь перед началом российского вторжения в Украину якобы прошёл самый сильный за последние 10 лет дождь. Из-за этого почва настолько размокла, что российская бронетехника начала увязать во время продвижения к украинской столице.

Американский президент также выразил уверенность, что российские войска должны были без особых трудностей захватить Киев. Однако, по его версии, реализации этого плана помешали не только погодные условия, но и ошибки российского командования.

Трамп обвинил российского генерала в провале наступления

В частности, Трамп раскритиковал решение одного из российских генералов, который, по его словам, приказал танковым подразделениям покинуть автомобильную трассу и двигаться через поля.

Американский лидер назвал этого генерала "глупым", утверждая, что именно его решение привело к застреванию российской бронетехники в размокшей почве.

В то же время Трамп не привёл доказательств того, что накануне вторжения в Украине действительно выпало рекордное за 10 лет количество осадков. Также он не уточнил, какого именно российского генерала имел в виду.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска пытались захватить Киев, однако украинские Силы обороны сорвали наступление. В конце марта и в начале апреля российская армия отступила из северных областей Украины.

Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом20.10.26, 23:12 • 10044 просмотра

Степан Гафтко

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