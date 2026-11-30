В российской колонии в Мурманске погиб крымский политзаключённый Джеббар Бекиров, который был незаконно осуждён оккупационным режимом на 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Бекирову было всего 56 лет, и он стал уже четвёртым крымским узником Кремля, замученным в российских застенках.

Крымскотатарский народ снова теряет своих лучших сыновей в результате угнетения и несправедливости российских оккупантов. Этого нельзя терпеть — мы должны бороться против этого режима, чтобы освободить нашу землю и спасти остальных заключённых — говорится в сообщении.

Напомним

24 ноября в Стамбуле умер бывший крымский политзаключённый Эдем Бекиров. Он был активистом, награждённым государственной стипендией за защиту прав граждан.

В Украине впервые осудили оккупационного "судью" Крыма за преследование Ахтема Чийгоза и других гражданских