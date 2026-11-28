Овербукинг: что это и как его избежать
Киев • УНН
Советы, как снизить риск овербукинга, действовать в случае отказа в посадке и требовать компенсацию. Разъяснены правила для отелей и бонусов.
Овербукинг — это распространённая практика авиакомпаний и отелей, когда билетов или номеров продают больше, чем имеется в наличии. Причины такого риска заключаются в стремлении застраховаться от отмен, однако математика продажи "лишних" мест регулярно даёт сбой, заставляя пассажиров искать способы снизить вероятность оказаться за бортом. УНН предлагает чёткий алгоритм действий на случай отказа в посадке, инструкцию по получению денежных компенсаций, особенности овербукинга в отелях и советы о том, стоит ли отдавать свой билет за бонусы
Что такое овербукинг и зачем его применяют
Овербукинг — это сознательная продажа большего количества билетов или номеров, чем имеется в наличии. Главная причина — статистика отмен и неявок. Многолетние наблюдения показывают, что почти на каждом рейсе или в отеле какая-то часть клиентов не появляется. Кто-то опоздал на стыковку, кто-то заболел, кому-то отменили командировку, а владельцы билетов по гибким тарифам просто изменили планы в последний момент. Если самолёт летит с пустыми креслами, авиакомпания теряет чистую прибыль. Чтобы максимально увеличить загрузку до 100%, специальные алгоритмы анализируют историю рейсов за последние годы с учётом сезона, дня недели и направления и рассчитывают допустимый процент "лишних" продаж. В основном схема работает безупречно, но иногда математика подводит, и на посадку приходят абсолютно все пассажиры.
Насколько часто это происходит
В масштабах всей авиационной отрасли овербукинг происходит не так часто, как кажется из новостей, — примерно в 1–5 случаях на 10 000 пассажиров. Однако вероятность столкнуться с ним резко возрастает в пиковые периоды. Например, в сезон отпусков и праздников, на Новый год, рождественские каникулы и в конце лета.
Как снизить риск: практические советы
Полностью застраховаться от овербукинга невозможно, но можно существенно снизить риск оказаться тем самым "лишним" пассажиром. Системы авиакомпаний выбирают кандидатов на отказ по определённым критериям, поэтому важно не оказаться в начале этого списка.
Ранняя онлайн-регистрация
Зарегистрируйтесь на рейс сразу после открытия регистрации, обычно за 24–48 часов. Пассажиры, которые регистрируются последними у стойки в аэропорту, — первые претенденты на снятие с рейса.
Выбор или покупка конкретного места
Если у вас есть назначенное кресло в салоне, вероятность отказа существенно снижается.
Прибытие в аэропорт заранее
Даже после прохождения онлайн-регистрации постарайтесь сдать багаж и подойти к гейту без опозданий.
Участие в программах лояльности
Пассажиры со статусом, даже начальным, а также те, кто приобрёл более дорогие тарифы — бизнес, премиум-эконом, — защищены алгоритмами в первую очередь. В зоне риска всегда оказываются владельцы самых дешёвых билетов без багажа.
Покупка билетов за один раз
Если у вас стыковочный рейс, покупайте его единым билетом. Авиакомпании реже снимают пассажиров с транзитных маршрутов, поскольку это влечёт цепную реакцию компенсаций.
Что делать, если вам отказали в посадке
Если у выхода на посадку оказалось, что места нет, сохраняйте спокойствие и действуйте по чёткому алгоритму:
- Получите письменное подтверждение. Потребуйте от представителя авиакомпании документ с указанием причины отказа в посадке. Это ваше главное доказательство для получения компенсации.
- Сохраните все посадочные талоны и чеки. Не выбрасывайте посадочные талоны и все чеки на питание, отель или транспорт, если придётся ждать следующего рейса.
- Требуйте перебронирования или возврата средств. Авиакомпания обязана бесплатно отправить вас ближайшим альтернативным рейсом, даже другой авиакомпании, или вернуть полную стоимость билета, если поездка утратила смысл.
- Требуйте базового обслуживания. Если ожидание нового рейса длится более 2 часов, вам должны предоставить напитки и питание. Если ждать приходится ночью — отель и трансфер до него и обратно.
Компенсации для рейсов из ЕС
Если ваш рейс вылетает из аэропорта страны ЕС любой авиакомпанией или направляется в ЕС на борту европейского перевозчика, вы защищены законодательством. В случае вынужденного отказа в посадке из-за оверbookingа вы имеете право на фиксированную денежную компенсацию, которая выплачивается дополнительно к предоставлению нового билета или возврату его стоимости.
Если дальность полёта составляла до 1500 км, размер компенсации будет равен 250 евро, от 1500 до 3500 км — 400 евро, а свыше 3500 км — 600 евро.
Выплата осуществляется наличными, банковским переводом или чеком. Соглашаться на ваучеры на будущие полёты вы можете только с собственного письменного согласия.
Оверbooking в отелях: как действовать и что требовать
В гостиничном бизнесе чрезмерное бронирование встречается не реже, чем в авиации. Если вы приехали, а свободных номеров вашей категории нет:
- Замена на более высокую категорию. Отель должен бесплатно предоставить вам номер более высокого класса, например люкс вместо стандарта, если он есть в наличии.
- Переселение в другой отель. Если свободных мест нет вообще, отель обязан за свой счёт найти и оплатить вам проживание в другом отеле аналогичной или более высокой категории.
- Трансфер и компенсация. Отель должен покрыть расходы на такси до нового места и предоставить возможность бесплатно позвонить родственникам или коллегам. Не соглашайтесь на варианты более низкого качества без возврата разницы в стоимости. Если вы бронировали через крупные агрегаторы — Booking, Expedia и другие, — сразу звоните в их службу поддержки: они быстро решают такие ситуации в пользу гостя, добиваясь отеля штрафными санкциями.
Добровольный отказ от места за бонусы — стоит ли соглашаться?
Когда возникает оверbooking, сотрудники авиакомпании сначала ищут волонтёров, которые согласны добровольно отказаться от полёта этим рейсом в обмен на бонусы.
Что обычно предлагают:
- Билет на следующий рейс.
- Ваучеры на скидку, денежную компенсацию или бесплатные билеты в будущем.
- Оплаченные отель и питание, если вылет состоится на следующий день.
Когда это выгодно: Если вы никуда не спешите, путешествуете один или согласны задержаться на день в интересном городе за счёт авиакомпании, это отличная возможность заработать пару сотен долларов или евро и получить бесплатный отель.
О чём стоит помнить: Если вы соглашаетесь добровольно, вы теряете право на обязательную фиксированную компенсацию — те же €250–600. Поэтому торгуйтесь: убедитесь, что размер предлагаемого бонуса или ваучера действительно компенсирует ваши неудобства. Обязательно зафиксируйте все обещания сотрудников в письменном виде перед тем, как отдать свой посадочный талон.