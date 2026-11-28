Овербукинг — это распространённая практика авиакомпаний и отелей, когда билетов или номеров продают больше, чем имеется в наличии. Причины такого риска заключаются в стремлении застраховаться от отмен, однако математика продажи "лишних" мест регулярно даёт сбой, заставляя пассажиров искать способы снизить вероятность оказаться за бортом. УНН предлагает чёткий алгоритм действий на случай отказа в посадке, инструкцию по получению денежных компенсаций, особенности овербукинга в отелях и советы о том, стоит ли отдавать свой билет за бонусы

Что такое овербукинг и зачем его применяют

Овербукинг — это сознательная продажа большего количества билетов или номеров, чем имеется в наличии. Главная причина — статистика отмен и неявок. Многолетние наблюдения показывают, что почти на каждом рейсе или в отеле какая-то часть клиентов не появляется. Кто-то опоздал на стыковку, кто-то заболел, кому-то отменили командировку, а владельцы билетов по гибким тарифам просто изменили планы в последний момент. Если самолёт летит с пустыми креслами, авиакомпания теряет чистую прибыль. Чтобы максимально увеличить загрузку до 100%, специальные алгоритмы анализируют историю рейсов за последние годы с учётом сезона, дня недели и направления и рассчитывают допустимый процент "лишних" продаж. В основном схема работает безупречно, но иногда математика подводит, и на посадку приходят абсолютно все пассажиры.

Насколько часто это происходит

В масштабах всей авиационной отрасли овербукинг происходит не так часто, как кажется из новостей, — примерно в 1–5 случаях на 10 000 пассажиров. Однако вероятность столкнуться с ним резко возрастает в пиковые периоды. Например, в сезон отпусков и праздников, на Новый год, рождественские каникулы и в конце лета.

Как снизить риск: практические советы

Полностью застраховаться от овербукинга невозможно, но можно существенно снизить риск оказаться тем самым "лишним" пассажиром. Системы авиакомпаний выбирают кандидатов на отказ по определённым критериям, поэтому важно не оказаться в начале этого списка.

Ранняя онлайн-регистрация

Зарегистрируйтесь на рейс сразу после открытия регистрации, обычно за 24–48 часов. Пассажиры, которые регистрируются последними у стойки в аэропорту, — первые претенденты на снятие с рейса.

Выбор или покупка конкретного места

Если у вас есть назначенное кресло в салоне, вероятность отказа существенно снижается.

Прибытие в аэропорт заранее

Даже после прохождения онлайн-регистрации постарайтесь сдать багаж и подойти к гейту без опозданий.

Участие в программах лояльности

Пассажиры со статусом, даже начальным, а также те, кто приобрёл более дорогие тарифы — бизнес, премиум-эконом, — защищены алгоритмами в первую очередь. В зоне риска всегда оказываются владельцы самых дешёвых билетов без багажа.

Покупка билетов за один раз

Если у вас стыковочный рейс, покупайте его единым билетом. Авиакомпании реже снимают пассажиров с транзитных маршрутов, поскольку это влечёт цепную реакцию компенсаций.

Что делать, если вам отказали в посадке

Если у выхода на посадку оказалось, что места нет, сохраняйте спокойствие и действуйте по чёткому алгоритму:

Получите письменное подтверждение. Потребуйте от представителя авиакомпании документ с указанием причины отказа в посадке. Это ваше главное доказательство для получения компенсации. Сохраните все посадочные талоны и чеки. Не выбрасывайте посадочные талоны и все чеки на питание, отель или транспорт, если придётся ждать следующего рейса. Требуйте перебронирования или возврата средств. Авиакомпания обязана бесплатно отправить вас ближайшим альтернативным рейсом, даже другой авиакомпании, или вернуть полную стоимость билета, если поездка утратила смысл. Требуйте базового обслуживания. Если ожидание нового рейса длится более 2 часов, вам должны предоставить напитки и питание. Если ждать приходится ночью — отель и трансфер до него и обратно.

Компенсации для рейсов из ЕС

Если ваш рейс вылетает из аэропорта страны ЕС любой авиакомпанией или направляется в ЕС на борту европейского перевозчика, вы защищены законодательством. В случае вынужденного отказа в посадке из-за оверbookingа вы имеете право на фиксированную денежную компенсацию, которая выплачивается дополнительно к предоставлению нового билета или возврату его стоимости.

Если дальность полёта составляла до 1500 км, размер компенсации будет равен 250 евро, от 1500 до 3500 км — 400 евро, а свыше 3500 км — 600 евро.

Выплата осуществляется наличными, банковским переводом или чеком. Соглашаться на ваучеры на будущие полёты вы можете только с собственного письменного согласия.

Оверbooking в отелях: как действовать и что требовать

В гостиничном бизнесе чрезмерное бронирование встречается не реже, чем в авиации. Если вы приехали, а свободных номеров вашей категории нет:

Замена на более высокую категорию. Отель должен бесплатно предоставить вам номер более высокого класса, например люкс вместо стандарта, если он есть в наличии. Переселение в другой отель. Если свободных мест нет вообще, отель обязан за свой счёт найти и оплатить вам проживание в другом отеле аналогичной или более высокой категории. Трансфер и компенсация. Отель должен покрыть расходы на такси до нового места и предоставить возможность бесплатно позвонить родственникам или коллегам. Не соглашайтесь на варианты более низкого качества без возврата разницы в стоимости. Если вы бронировали через крупные агрегаторы — Booking, Expedia и другие, — сразу звоните в их службу поддержки: они быстро решают такие ситуации в пользу гостя, добиваясь отеля штрафными санкциями.

Добровольный отказ от места за бонусы — стоит ли соглашаться?

Когда возникает оверbooking, сотрудники авиакомпании сначала ищут волонтёров, которые согласны добровольно отказаться от полёта этим рейсом в обмен на бонусы.

Что обычно предлагают:

Билет на следующий рейс. Ваучеры на скидку, денежную компенсацию или бесплатные билеты в будущем. Оплаченные отель и питание, если вылет состоится на следующий день.

Когда это выгодно: Если вы никуда не спешите, путешествуете один или согласны задержаться на день в интересном городе за счёт авиакомпании, это отличная возможность заработать пару сотен долларов или евро и получить бесплатный отель.

О чём стоит помнить: Если вы соглашаетесь добровольно, вы теряете право на обязательную фиксированную компенсацию — те же €250–600. Поэтому торгуйтесь: убедитесь, что размер предлагаемого бонуса или ваучера действительно компенсирует ваши неудобства. Обязательно зафиксируйте все обещания сотрудников в письменном виде перед тем, как отдать свой посадочный талон.