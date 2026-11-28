Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России 48 ледоколов, тогда как у Соединённых Штатов, по его словам, всего 1, и напомнил о планах заказать 14 новых судов. Об этом он заявил во время телефонного разговора с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения, пишет УНН.

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У нас один на всю страну. У России их 48, а у нас один. И это просто нелепо — заявил американский президент.

По словам Трампа, Соединённые Штаты за последние 50 лет не построили ни одного нового ледокола.

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Трамп напомнил, что уже распорядился заказать 14 новых ледоколов, к строительству которых планируют привлечь Финляндию, обладающую значительным опытом в производстве судов для работы в полярных регионах.

В настоящее время единственным действующим тяжёлым полярным ледоколом США остаётся Polar Star, который ввели в эксплуатацию в 1976 году. Другой тяжёлый ледокол, Polar Sea, не используют с 2010 года из-за серьёзной неисправности двигателя.

В то же время американская береговая охрана также располагает ледоколами среднего класса, которые Трамп не учёл в своём сравнении.

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