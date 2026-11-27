Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои слова на прошлой неделе, назвав главу кремля владимира путина своим "другом", а накануне указал на российскую военную агрессию и на то, как просил прекратить это, пишет УНН.

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"Можно сказать и то и другое, но послушайте, вы должны понять кое-что: мы хотим заключить соглашение, мы хотим прекратить убийства. Я мог бы сказать: "Он не друг", или: "Я хочу заключить соглашение". Я должен заключить соглашение, они теряют 25 000 человек в месяц. Я мог бы прийти и сказать: "Вы мне не нравитесь", и тогда у нас возникла бы та же проблема, которая у нас есть с Зеленским и путиным. Знаете, их самая большая проблема в этом урегулировании заключается в том, что есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Поэтому, когда я иду и так получается, что я с ним лажу, я знаю его уже давно", — сказал Трамп журналистам 26 ноября.

На уточнение, что его "тон звучит немного жестче на этой неделе в отношении путина", Трамп отметил: "Не знаю, было ли жестче".

"Я тот, кто ввел огромные пошлины и санкции против россии. Нет, я был очень жестким в отношении россии. Но я хочу заключить соглашение, если мы можем его заключить. И я думаю, что, знаете, я вел переговоры всю свою жизнь. (...) Я мог бы зайти и сказать противоположное, и ни к чему не прийти", — указал Трамп.

Напомним

Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала бурную и неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию американского президента Дональда Трампа, в которой тот назвал владимира путина своим другом, подчеркнув, что такие заявления причиняют боль семьям погибших украинцев.

Зеленский сравнил слова Трампа о дружбе с путиным с заявлением о дружбе с Гитлером