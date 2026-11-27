Лесная служба США обнародовала 3 архивных документа, в которых зафиксированы свидетельства о возможных встречах со снежным человеком, а также результаты исследования загадочных следов неизвестного происхождения. Об этом сообщает IFLScience, пишет УНН.

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Документы опубликовали в открытом архиве Лесной службы, которая подчиняется Министерству сельского хозяйства США. Материалы датированы 1980, 1982 и 2003 годами.

Загадочное существо, которое побоялись преследовать

Самый старый документ содержит воспоминания Лео Т. Кинни о встрече с неизвестным существом в штате Монтана в 1940-х годах. По его словам, оно передвигалось на 2 конечностях, издавало звуки, похожие на фырканье, и имело резкий неприятный запах.

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Группа людей сначала предположила, что наткнулась на большого медведя. Однако следы свидетельствовали, что существо могло нести тушу оленя или лося, не касаясь ею земли, и перешагивать через массивные бревна. В конце концов очевидцы решили прекратить преследование из-за сильного чувства тревоги.

Необычные следы и сомнения исследователей

В документе за 1982 год описано исследование загадочных отпечатков в Орегоне. Эксперт отметил, что они не напоминали медвежьи и выглядели на удивление естественно, хотя не исключил искусной подделки.

Третий документ содержит газетную публикацию за 2003 год об обнаружении сотен больших следов на снегу в Монтане. Один из местных жителей преследовал их почти 2 часа, однако так и не нашел существо.

Несмотря на обнародование архивных материалов, ни один из документов не содержит убедительных доказательств существования снежного человека.

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