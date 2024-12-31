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В США двое мужчин погибли во время поисков Бигфута

В США двое мужчин погибли во время поисков Бигфута

Киев  •  УНН

 • 16415 просмотра

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Двое мужчин из Портленда погибли во время поисков доказательств существования Сасквоча в Национальном лесу. Их нашли мертвыми после трехдневных поисков с участием 60 добровольцев.

Двух мужчин нашли мертвыми в отдаленном лесу во время поисков Сасквоча, также известного как Бигфут, по данным властей штата Вашингтон, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Двое мужчин из Портленда, штат Орегон, были найдены мертвыми после трехдневных поисков, начатых на Рождество после того, как член семьи сообщил, что оба не вернулись из поездки в Национальный лес Гиффорд-Пинчот, чтобы найти доказательства существования мифических мохнатых, лесных, двуногих приматов.

В "изнурительных" поисках участвовало более 60 добровольцев, которые искали с помощью самолетов и собак в густой лесистой местности и в условиях сурового холода, говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Скамания.

"Обе смерти, очевидно, вызваны воздействием, исходя из погодных условий и плохой подготовки", - говорится в заявлении.

Офис шерифа обнаружил автомобиль, принадлежащий жертвам, недалеко от города Уиллард, сказано в заявлении, и поиски были перенаправлены на эту территорию. Также использовались беспилотники, а для помощи в поисках была вызвана группа вертолетов береговой охраны.

Чиновники не назвали имена двух жертв, которым было 37 и 59 лет.

Погодные условия в Каскадных горах в дни до и во время поисков были холодными, в том числе были снег, ледяной дождь и температура ниже нуля.

Спасателям также пришлось бороться с высоким уровнем воды в реках и упавшими деревьями.

Дополнение

Сообщалось о сотнях случаев наблюдения снежного человека на северо-западе Тихого океана в Соединенных Штатах и на западе Канады. Наряду с Лох-Несским чудовищем, это существо является одним из самых известных криптидов в мире.

Было так много вероятных наблюдений, что некоторые общины приняли шуточные меры для защиты мохнатого мифического существа. В округе Скамания, где двое мужчин исчезли, человек может получить год тюрьмы или штраф в размере 1000 долларов, если одному из фольклорных существ будет нанесен вред.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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