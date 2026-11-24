Фото иллюстративное

В Украине в 2027 году могут повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пояснительную записку к обнародованному министерством проекту приказа о пересмотре тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Министерство развития общин и территорий рассматривает различные сценарии индексации тарифов на железнодорожные перевозки, которые в последний раз комплексно пересматривались в 2021 году. Ожидается, что повышение стоимости проезда может обеспечить "Укрзализныце" дополнительный экономический эффект в размере около 2 млрд грн.

Детали

Необходимость пересмотра тарифов на пассажирские перевозки связана со сложным финансовым положением "Укрзализныци", ростом операционных расходов, разрушением железнодорожной инфраструктуры в результате российских обстрелов и прогнозируемым сокращением объемов перевозок. Поэтому в настоящее время рассматриваются различные сценарии индексации тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.

В то же время в документе не указано, насколько именно могут подорожать билеты, каких категорий вагонов коснется повышение и когда новые тарифы могут вступить в силу. Кроме того, профильное министерство отдельно предлагает с 1 января 2027 года повысить на 15% тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

Пассажирские перевозки могут сократиться почти на четверть

Согласно прогнозам, в 2027 году пассажирооборот железнодорожного транспорта может сократиться на 24% и составить 11,259 млрд пассажиро-километров.

Среди основных причин такого сокращения в министерстве называют:

- ухудшение ситуации с безопасностью в Украине;

- отмену отдельных пассажирских рейсов и сокращение протяженности маршрутов;

- повреждение железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в результате российских атак;

- длительные задержки поездов из-за воздушных тревог;

- снижение спроса на железнодорожные перевозки;

- эвакуацию населения из опасных территорий.

Одновременно сокращение пассажирооборота приводит к уменьшению доходов компании, тогда как значительная часть расходов на содержание инфраструктуры, оплату труда и обеспечение движения поездов сохраняется.

Убытки "Укрзализныци" могут достичь 32 млрд грн

По прогнозам министерства, убытки "Укрзализныци" по итогам 2026 года могут составить 18,1 млрд грн, а в 2027 году чистый убыток компании может вырасти примерно до 32 млрд грн. При этом прогнозируемый дефицит средств предприятия в следующем году может превысить 44 млрд грн. Ситуация также осложняется значительными потерями в результате российских атак. Убытки от повреждения железнодорожной инфраструктуры превышают 100 млрд грн.

Поэтому без пересмотра тарифов убытки грузового сегмента в 2027 году могут составить 12,7 млрд грн. В случае повышения тарифов на грузовые перевозки на 15% этот показатель, согласно прогнозам, удастся сократить до 4,5 млрд грн. Именно индексация тарифов на пассажирские перевозки, по мнению чиновников профильного министерства, может обеспечить дополнительный экономический эффект в размере около 2 млрд грн. Однако даже реализация этих мер не позволит полностью компенсировать прогнозируемые финансовые потери предприятия.

Около 190 населенных пунктов могут остаться без железнодорожного сообщения

В пояснительной записке также назвали возможный сценарий сокращения железнодорожной сети в случае дальнейшего ухудшения финансового положения "Укрзализныци".

В частности, речь идет о потенциальном закрытии 229 железнодорожных участков общей протяженностью 7630 км, прекращении железнодорожного сообщения со 190 населенными пунктами, ликвидации 403 раздельных пунктов, сокращении около 8 тыс. штатных единиц и уменьшении капитальных расходов более чем на 2,5 млрд грн. Если этот негативный сценарий воплотится в жизнь, объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении могут сократиться на 3,2 млн пассажиров ежегодно, а в пригородном – на 6,3 млн.

Помимо финансовых трудностей, предприятие сталкивается с кадровым дефицитом. Численность работников компании сокращается примерно на 1,5 тыс. человек ежемесячно, тогда как количество открытых вакансий превышает 49 тыс.

Как государство планирует изменить систему финансирования пассажирских перевозок

Одним из механизмов стабилизации финансового положения «Укрзализныци» должно стать введение постоянного государственного финансирования общественно важных пассажирских перевозок. В 2026–2027 годах предусмотрена реализация экспериментального механизма государственного заказа на пассажирские железнодорожные перевозки с финансированием в размере 16 млрд грн ежегодно. В дальнейшем предлагают ввести постоянный механизм государственного заказа на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении с 1 января 2028 года, а на пригородные перевозки — с 1 января 2029 года.

Соответствующая реформа должна способствовать постепенному отказу от перекрёстного субсидирования, при котором доходы от грузовых перевозок направляются на покрытие убытков пассажирского сегмента.

Когда могут подорожать железнодорожные билеты

Проект приказа о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки был обнародован 20 ноября 2026 года. Общественное обсуждение документа продлится в течение месяца. Поэтому на данный момент повышение стоимости железнодорожных билетов в 2027 году остаётся одной из предложенных мер финансовой стабилизации «Укрзализныци», а окончательные параметры возможной индексации ещё не определены.

Напомним

В феврале 2026 года «Укрзализныця» ввела динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств.